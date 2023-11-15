單車怪盜搭火車不買票 遭阻竟操五字經、持酒瓶攻擊台鐵人員

新竹李姓腳踏車怪盜今年6月晚間8時許因飲酒情緒失控，在台鐵新竹站內無車票還想硬闖票閘門入內搭火車，遭2名台鐵人員制止，沒想到他竟對著台鐵人員辱罵「五字經」，還作勢要拿酒瓶攻擊，幸好2人迅速將他壓制報警。新竹地院依公然侮辱罪及恐嚇危害安全罪各處李男罰金8千元、拘役50日。

判決書指出，李男因多次偷竊腳踏車，和其他案件合併執行4年7月徒刑確定，李男去年5月31日剛執行完畢出獄，沒想到竟不知悔改。今年6月27日晚間8時許，李男喝醉後在台鐵新竹站想搭火車，但卻未買車票就想硬闖票閘門，遭台鐵吳姓、黃姓員工制止。

李男被制止因心生不滿，竟對2人大罵粗話，隨後又拿起酒瓶作勢要攻擊2人，吳、黃員工見狀，擔心危害其他乘客安全，立即合力將他制止，並趕緊通報鐵路警察前來處置。

法官認為，李男僅因票務問題，與吳、黃男生爭執，不思理性解決糾紛，竟因衝動以言語貶抑吳男人格及社會評價，致吳男名譽受有損害，再對吳男等人恐嚇行為，實不可取。考量李男才入監執行完畢又犯此案，最終依公然侮辱罪及恐嚇危害安全罪各處李男罰金8千元、拘役50日，犯案用玻璃酒瓶沒收。

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