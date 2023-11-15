扯！台中男持20公分鋒利魚刀 闖派出所揮舞喊要「搶劫」

台中從事消防工程的潘姓男子為尋求協助，晚間闖入台中第5分局東山派出所內，還抽出1把長達20公分的鋒利魚刀當眾朝3名警員揮舞，一邊還大喊「搶劫」，當場就被壓制逮捕；法院認為，潘已嚴重危害警員執勤安全，考量他犯後坦承，依加重妨害公務罪判他6月徒刑，可上訴。

檢警調查，潘男（29歲）2022年10月30日晚上9點多，不明原因闖入東山派出所內，並當場以右手從口袋中抽出1把魚刀揮舞，還向所內警員大喊「搶劫」，以此恫嚇在場執勤的2名吳姓、洪姓警員。

檢警認為，潘男揮刀、喊搶劫的行為，是以強暴手段妨害公務員依法執行職務的目的，當場將他壓制逮捕送辦。檢方訊時，潘全部坦承，表示魚刀是從家裡廚房帶來的，並有派出所內監視器畫面、警員證詞可佐。

檢方指出，潘男涉犯加重妨害公務、恐嚇2罪，因一行為同時觸犯2罪行，依想像競合從重依前條起訴。

台中地院審理時，經查潘男當時手持的魚刀，刀子長達20公分且質地堅硬、刀鋒銳利，客觀上足以對人之生命、身體及安全構成威脅，自屬凶器無誤，符合加重要件。

法院審酌，潘男在警員執勤時，為尋求協助，竟持刀進入派出所朝警員揮舞，以此強暴方式妨害公務，並以言語恫嚇對方造成心生畏懼，漠視國家公權力，已嚴重危害警員執勤安全。

法院考量潘男犯後坦承，態度尚可，從事消防工程工作等，審酌一切情狀後依犯意圖供行使之用而攜帶凶器妨害公務執行罪，判他有期徒刑6月，得易科罰金。