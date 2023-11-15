受刑人在監投票？人權槓上裁量權

最高行政法院昨天就受刑人是否可在監投票開準備程序庭。左起為林姓受刑人委任律師薛煒育、陳宜均、謝孟羽。記者曾原信／攝影 林姓受刑人提行政訴訟並聲請定暫時狀態處分，要求中央選舉委員會、桃園市選舉委員會於明年總統大選時在台北監獄設投票所，台北高等行政法院裁准假處分，桃選會抗告。最高行政法院昨開庭，雙方律師交鋒，選委會律師顏碧志指不可能特地為受刑人設投票所，應由立法決定，林的律師團稱投票為民主共和國原則，也是國民權利。

二○○六年修正的刑法及總統副總統、公職人員選舉罷免法刪除受褫奪公權者不得投票規定，也就是受刑人仍有投票權，但十七年來受刑人沒能投票。

因距大選僅剩五十九日，最高行政法院昨行準備程序，請抗告人桃選會、備位相對人中選會與林姓聲請人律師團說明。顏碧志說，總統、公職人員選罷法都有針對選舉人分布情形，分設投票所規定，條文不是要「便利個別選舉人」，除選務人員有特別規定，其他人不應「量身訂做」。

顏說，受刑人犯罪非選務機關造成，備戰軍人、住院病人也都不能投票，選舉應採公開、祕密、平等原則，在監獄設投票所，會不會被質疑有人為操作空間？監獄環境封閉，非他人可自由進出，開票也是問題，不是適當投開票場所，選務機關的裁量權應尊重。他也質疑受刑人資訊封閉，無法知悉候選人的政見。

律師團成員陳宜均指不讓設籍北監四年的林投票，違反大法官解釋、憲法法庭判決、公政公約等意旨，反指軍人、病人並非「設籍在當地之人」，北監現有一二三名設籍受刑人，讓他們與選務人員一起，無祕密投票問題。

選委會質疑受刑人資訊不足，但律師團認為受刑人比一般人可能更有機會好好閱讀選舉公報，何況候選人也不可能拜票拜到家裡頭來，且為選民「量身訂做」投開票所何錯之有？在監獄設投開票所是唯一解方。

律師團表示法務部認為監獄可設投開票所，符合公開原則，但顏碧志說法務部表示矯正署是收容機關，任何人不能進入戒護區，成爭辯焦點。