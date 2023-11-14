舅舅連3晚舔舐、指侵17歲外甥女 事發後再「狂疼她」下場慘了

新北市一名男子趁與17歲外甥女同寢的機會，連續3天舔舐、指侵外甥女下體，事發後「越來越疼她」，帶她去買衣買鞋，少女事後和父親一同向警方報案。新北地方法院依成年人故意對少年犯乘機性交罪3罪判舅舅4年6月徒刑，台灣高等法院今駁回上訴。

男子被控於2021年農曆過年前連續3天晚上性侵，但他否認，聲稱雖與外甥女睡在1張併在一起的床，但沒有任何猥褻或性交行為，且當時還有其他空房，如果他真的不妥舉止，外甥女可以去別的房間或是新家，但卻選擇和他同睡，甚至還一起出遊，可見他是清白的。

外甥女則說，她感覺到舅舅用手摸她全身，還用嘴巴舔胸部和下體，並以手指伸進她私密處，她沒有睜開眼睛、沒有做任何動作或說話，覺得很害怕、很噁心。她說，當時爸媽吵架，常常不回來，偶爾會回來睡另一個房間，只有她和舅舅在家，她不敢叫，也不知道該怎麼辦；結果連續3次，都發生同樣的事。

外甥女表示，舅舅性侵她後「越來越疼她」，帶她出去買衣買鞋，但在這之前感情很平淡，她只是睡在那裡，起床就會出門，很晚才回來。外甥女向同學、父親、老師訴苦，老師通知輔導室，輔導室請來社工協助，案件進入司法階段，但她無法走出陰霾。

刑事局曾對外甥女測謊，當問答為「他有沒有將手指放入妳的下體？答：有」「他有沒有舔妳的身體？答：有」，未呈現不實反應。新北地院認為本案測謊鑑定在程式與形式上，都符合測謊程序要件，男子主張測謊鑑定無證據能力，卻未提出測謊鑑定環境、過程違法情事，認定測謊鑑定有證據能力。

新北地院認為男子身為被害人舅舅，卻為了私慾而違悖人倫綱常，嚴重侵害外甥女身體自主權，更極端戕害她的心理，造成被害人終生難以磨滅的陰影，判他4年6月徒刑。

高等法院認為一審認事用法無違誤，維持原見解，駁回上訴。