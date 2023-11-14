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士官長推女同事屁股上戰車挨批性騷擾 軍方記2大過卻被法院撤銷

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

陸軍示意圖，圖與本案無關。圖／聯合報系資料照片
陸軍示意圖，圖與本案無關。圖／聯合報系資料照片

陸軍周姓士官長前年推女同仁的屁股上戰車、環抱大腿等，還傳訊「接受錢債肉償嗎」，被軍方認定為性騷擾，處分記2大過，他不服提行政訴訟。台北高等行政法院更一審認為軍方未審酌個案情節，有裁量怠惰之處，判決撤銷處分，軍方敗訴，可上訴。

周姓男子身為機械化步兵連一等士官督導長，2021年間他單位中多名女性同袍反映他性騷擾，包括環抱女同事大腿往上舉、推女同事屁股上中型戰術輪車、以膝蓋頂住女同事背部，握住女同事手腕往後拉，並在Line群組訊息中表示「好噢，接受錢債肉償嗎？」等。

軍方認為周的行為違反性別分際，經懲處人事評審會查證屬實，並決議記大過2次，他提訴願被駁回，再提行政訴訟救濟，一審裁定駁回，被最高行政法院廢棄發回。

周主張，他的出發點是在幫忙同仁盡快上車，以免耽誤時間，並非出自性騷擾意圖，且他認為自己的言語是出於開玩笑的心態，僅屬於輕度騷擾，自己已坦承行為不當，也願意接受懲處，但軍方卻核予最重的懲處，導致他被認定不適服現役，認為軍方處分違反比例原則。

北高行認為，周被女性同事反應違反性別分際，雖基於開玩笑心態和女同事嬉笑打鬧，未能拿捏好男女互動分寸，導致發生未尊重性別互動分際，但女性同事的反映言論來看，無法認定周的行為是重度違失。

判決指出，2名女性同事表示並無不舒服的感受，另1名女性雖有噁心的感覺，但表示事情很單純，相較於其他案例，難認周的違失已達重度，認為軍方處分2大過有裁量怠惰違法之處，判決撤銷處分。

性別 性騷擾

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