遭女同鄉誣指「敗類」、「投資PCR牟利」 藍委陳玉珍反擊了

金門縣女子張秀清對金門籍國民黨立委陳玉珍不滿，在二百多人通訊群組不實點名陳玉珍投資PCR檢測器材牟利並指陳是「敗類」，依散布文字誹謗罪起訴，台北地院審理，判張女拘役40日，得易科罰金4萬元。可上訴。

57歲的張女時常往來金門與廈門，明知今年1、2月入境大陸須提供核酸(PCR)抗原抗體的檢驗報告，不過，她因對金門選出立法委員陳玉珍有所不滿，上網路散布假訊息攻擊陳玉珍。

檢方指控，張女2023年2月6日在有202人的微信群組「AO小三通路」不實指摘陳玉珍在金門縣「愛私醫診所」投資PCR檢測器材牟利，還指陳玉珍「買的器材錢沒賺回來」，又稱「這個敗類陳玉珍」等，陳玉珍提告。

台北地檢署偵辦，張秀清坦認犯案，檢方認為，張女犯公然侮辱、加重誹謗罪，對張女聲請簡易判決處刑，建請法院從重依加重誹謗罪論罪。

判決說，張女在多數人共見共聞的通訊軟體群組侮辱陳玉珍，貶抑陳玉珍的名譽，但犯後已坦承犯行，審酌犯罪動機、目的、手段及素行，判張女拘役40日。