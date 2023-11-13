金錢豹女服務生撞死烘焙師可望假釋 死者姊：莫忘人心險惡

金錢豹女服務生顏子娠6年前吸毒、酒駕上路，撞死烘焙師陳育邦，顏女判刑定讞後，陳姊陳昱芳每年逢陳祭日時，寫信給顏女，陳昱芳昨天深夜，在雅妃烘焙坊的臉書張貼寫給顏女的親筆信，也在臉書留言，顏女今年寫了兩封信，告知再一年就能假釋，她說「感覺複雜，卻又不得不面對」，也在信末提醒顏女「回歸社會前，莫要忘了人心險惡」。

陳昱芳昨天深夜在弟弟陳育邦經營的雅妃烘焙坊臉書，張貼寫給顏女的親筆信，陳姊在留言提到，今年已是弟弟被顏女撞死的第六年，顏女今年寄了兩封信，有提到「再過一年就能申請假釋」。

陳昱芳說，時間飛逝，刑期的三分之二就這麼即將到來，「感覺有些複雜，卻又不得不面對」、「我們彼此，都有課題要過」。

陳昱芳在4頁寫給顏女的親筆信中交代了自己的近況，她提到，自己結束帶小孩自學的任務，讓小孩進入體制小學，自己則是展開第四份工作，成為一名居家清潔員，「現在一邊工作一邊照顧家庭是忙碌，日子過得踏實」、「世界上能有一分純粹把事情做好的工作，還能兼顧家庭，應當感恩」。

陳昱芳也提到，有在業主家看到一件白色長方盤，是弟弟過去放在蛋糕櫃使用的，該件方盤沒有多餘形狀、深度，但能把甜點的造型、細膩襯托出來，「簡單即是深度，也是廣度」，還說弟弟在經營烘焙坊的幾年中，燃燒自己，「身經百戰的歷練終能成為生命的養分」。

陳昱芳向顏女說，顏女還年輕，既使是戴罪之身，也是人生的歷練，轉念往正道，也是一種磨練。

陳昱芳在信中徵詢顏女意見，希望能公開顏女寫給她的信，她說「畢竟自古至今有太多被害者與肇事者之間難解的仇恨」，然而肇事者的自白，或許是社會上需要的一分力量。

陳昱芳在信末寫到，能看到顏女的轉變是好的，但也提醒顏女，「尚未回歸社會之前，莫忘人心險惡，請務必鍛鍊好妳的心智，迎接對更生人不友善的世界」。

金錢豹女服務生顏子娠在2017年11月14日涉吸毒、酒駕賓士車，當日凌晨1時許，顏女在台中市西屯區台灣大道、西屯路口，撞死烘焙師陳育邦，二審判刑9年6月定讞，民事另賠償1068萬，當時顏子娠車內還有2名友人，但法官認為車內乘客與顏女撞死人無因果關係，免負賠償責任。