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她燙染「霸王髮」再上門遭拒 換家髮廊費用更高竟得手

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

20多歲張姓女子到髮廊燙染頭髮，費用2700元。她說身上錢不夠，質押健保卡離去。隔一段時間又上門要燙染頭髮，因前帳未清被拒。張女改到另一家髮廊燙染頭髮，費用6040元，她稱要去領款，結果一去不回。基隆地院審結，依2次詐欺罪各判張女3月徒刑，應執行4月，如易科罰金12萬元。全案可上訴。

判決指出，張女去年10月中旬某日，前往基隆市七堵區明德一路一家髮廊消費，店內人員完成燙染服務後，要求她支付2700元費用。張女說身上現金不足，質押全民健康保險卡後離去，事後未去付款。

隔了一段時間，張女又去這家髮廊要求燙染頭髮，店員要求支付先前積欠的錢，張瓅文隨即離去，改去相距約90公尺南興街另一家髮型沙龍店，要求店內人員燙染頭髮。店內人員完成服務後，要求張女支付6040元，她佯稱外出領錢，結果一去不回。

張女離開髮型沙龍後，竊取超商貨架上的1把藍色雨傘。警方接獲報案，循線查出張女涉案，通知到案說明後送辦。基隆地檢署檢察官偵查後，認定張涉犯詐欺得利罪嫌2次和竊盜罪嫌，向基隆地院聲請簡易判決處刑。

基隆地院簡易庭指出，張女恣意行騙、竊盜，對社會經濟秩序及他人財產安全造成危害，應受責難。審酌她坦承犯行及犯罪動機、手段、詐得或竊得利益，並考量張女智識程度、生活狀況等情狀，詐欺得利罪2罪各處刑3月，應執行有期徒刑4月；竊盜罪處拘役30日。如易科罰金，均以1000元折算1日。

張姓女子兩度到髮廊燙染頭髮，費用共8740元都藉故未付。基隆地院審結，依2次詐欺罪各判張女3月徒刑，應執行4月，可易科罰金。記者邱瑞杰／攝影
張姓女子兩度到髮廊燙染頭髮，費用共8740元都藉故未付。基隆地院審結，依2次詐欺罪各判張女3月徒刑，應執行4月，可易科罰金。記者邱瑞杰／攝影

基隆 竊盜 詐欺 髮廊

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