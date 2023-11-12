助理實驗亂做還指名醫不懂 離職反告「職場霸凌」吞敗

高雄榮總蔡姓名醫執行專題研究計畫，聘請黃姓男子擔任研究助理，黃男卻在實驗時「自創新招」，加上沒有完整研究計畫，蔡男多次提醒無果，只能請黃男離開，事後黃反控蔡男職場霸凌，對蔡男及榮總提告求償50萬元精神慰撫金及3295元資遣費，一、二審法院審理後，認定黃確實未遵照實驗流程，蔡男指正內容並無職場霸凌，判黃敗訴確定。

判決指出，高雄榮總執行「B型肝炎病毒治療標的之探討」專題研究計畫，由院內蔡姓名醫擔任主持人，黃男於2021年5月10日受聘擔任研究助理，月薪為3萬9千多元。

但黃男在進行實驗時，多次「自創新招」，經蔡男提醒應照正確實驗流程進行，且實驗詳細方式應該經他認可才能執行，黃仍不為所動，最後蔡男為確保專題研究順利進行，同年6月15日就告知黃男不適任，隔月由黃男自請離職。

黃男不滿，主張蔡男濫用職務權力，要求他每天開會討論實驗，還以重複、無意義工作打壓，還在實驗紀錄簿上稱他「自負、不屑、驕傲」，並傳訊「你不會做，請不要做，請不要浪費耗材」羞辱，僅以實驗一步驟有疑義就全面否定他。

黃男認為蔡男多次用言詞侮辱、不合理工作安排，導致他受挫、被孤立，進而折損自信，蔡男行為已構成職場霸凌，提告向蔡及榮總求償50萬元精神慰撫金，另要求給付他3295元資遣費。

蔡男反駁，稱黃男應聘助理後，多次無法預先計畫實驗流程，且都未按照他指示的方法進行實驗，他為避免耗材浪費，才要求他實驗應先經他認可才能執行，但黃男經多次提醒依然故我，才暫停他實驗工作，並未孤立或銷毀他實驗成果。

橋頭地院審理時，法官根據黃男與蔡男對話紀錄，發現蔡曾多次提醒黃男不要自創新招，應照實驗流程進行，否則會走冤枉路，徒勞無功，還多次提點黃「不要太驕傲，不太好！加油」。

法官認為，黃男自承很多實驗方法都是「自創新招」，還曾於開會中批評蔡男不懂他的實驗方法，蔡男多次敦促黃男提出詳細實驗方法在進行，黃男卻仍以自認為正確的方式進行實驗，導致實驗流程不符，參酌蔡男對黃男實驗細節的指示，蔡都是給予指正與意見，並無任何侮辱、謾罵。

法官認定，蔡男身為計畫主持人要負起實驗成敗，考量黃男研究狀況，先將他調離實驗室有合理正當性，並無脅迫或霸凌情事，另黃男是自請離職，不得請求資遣費，綜合事證後，判他敗訴。