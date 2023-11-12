快訊

麥當勞多種經典品項成歷史 全網敲碗點名「這3樣」：快還來

聽新聞
test
0:00 / 0:00

助理實驗亂做還指名醫不懂 離職反告「職場霸凌」吞敗

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄榮總蔡姓名醫執行專題研究計畫，聘請黃姓男子擔任研究助理，黃男卻在實驗時「自創新招」，加上沒有完整研究計畫，蔡男多次提醒無果，只能請黃男離開，事後黃反控蔡男職場霸凌，對蔡男及榮總提告求償50萬元精神慰撫金及3295元資遣費，一、二審法院審理後，認定黃確實未遵照實驗流程，蔡男指正內容並無職場霸凌，判黃敗訴確定。

判決指出，高雄榮總執行「B型肝炎病毒治療標的之探討」專題研究計畫，由院內蔡姓名醫擔任主持人，黃男於2021年5月10日受聘擔任研究助理，月薪為3萬9千多元。

但黃男在進行實驗時，多次「自創新招」，經蔡男提醒應照正確實驗流程進行，且實驗詳細方式應該經他認可才能執行，黃仍不為所動，最後蔡男為確保專題研究順利進行，同年6月15日就告知黃男不適任，隔月由黃男自請離職。

黃男不滿，主張蔡男濫用職務權力，要求他每天開會討論實驗，還以重複、無意義工作打壓，還在實驗紀錄簿上稱他「自負、不屑、驕傲」，並傳訊「你不會做，請不要做，請不要浪費耗材」羞辱，僅以實驗一步驟有疑義就全面否定他。

黃男認為蔡男多次用言詞侮辱、不合理工作安排，導致他受挫、被孤立，進而折損自信，蔡男行為已構成職場霸凌，提告向蔡及榮總求償50萬元精神慰撫金，另要求給付他3295元資遣費。

蔡男反駁，稱黃男應聘助理後，多次無法預先計畫實驗流程，且都未按照他指示的方法進行實驗，他為避免耗材浪費，才要求他實驗應先經他認可才能執行，但黃男經多次提醒依然故我，才暫停他實驗工作，並未孤立或銷毀他實驗成果。

橋頭地院審理時，法官根據黃男與蔡男對話紀錄，發現蔡曾多次提醒黃男不要自創新招，應照實驗流程進行，否則會走冤枉路，徒勞無功，還多次提點黃「不要太驕傲，不太好！加油」。

法官認為，黃男自承很多實驗方法都是「自創新招」，還曾於開會中批評蔡男不懂他的實驗方法，蔡男多次敦促黃男提出詳細實驗方法在進行，黃男卻仍以自認為正確的方式進行實驗，導致實驗流程不符，參酌蔡男對黃男實驗細節的指示，蔡都是給予指正與意見，並無任何侮辱、謾罵。

法官認定，蔡男身為計畫主持人要負起實驗成敗，考量黃男研究狀況，先將他調離實驗室有合理正當性，並無脅迫或霸凌情事，另黃男是自請離職，不得請求資遣費，綜合事證後，判他敗訴。

黃男不服判決上訴，高雄高分院審理後，合議庭認為黃不依流程執行實驗，增加計畫不可控制風險及期程，蔡男身為主持人，本就可以提出糾正意見，相關言詞並不構成霸凌，仍判黃男敗訴確定。

高雄榮總一名研究助理指控蔡姓名醫職場霸凌，提告後一、二審敗訴確定。 圖／Google Map
高雄榮總一名研究助理指控蔡姓名醫職場霸凌，提告後一、二審敗訴確定。 圖／Google Map

霸凌 榮總 資遣

延伸閱讀

離職像參加告別式？主管播佛曲、曝修道心得 網笑：請迴向給公司

泌尿科正妹名醫一句「我腿軟」讓同科已婚男醫老婆氣炸

爆北市環保局霸凌案100%不成立 柳采葳也點名北市聯醫案件暴增

台中四方電巴調解破局！勞方：沒車可開82人全離職 將訴諸法律

相關新聞

球棒隊狠砸高雄酒店後警大規模臨檢 1酒駕男「入甕」

高雄市新興區某酒店樓下，10日凌晨發生球棒隊砸店、砸車囂張挑釁滋事事故，目前7名男子投案；涉案曾姓男子稱在舞廳和酒店的人...

影／越南雜貨店周末兼營深夜賭場 新莊警查獲24人賭資92萬

新北市新莊區四維市場附近1家新開張的越南雜貨店，周末晚上在地下室兼營天九牌職業賭場，早已被警方盯上，員警昨天凌晨持搜索票...

水肥車到學校抽水肥 竟「接駁」到清溝車再排入水溝

郭姓男子受雇為新北市瑞芳區時雨中學清除水肥，因尚未預約到投肥站進場時間，付費暫時存放在王男駕駛的清溝車內。王和同車的褚男...

助理實驗亂做還指名醫不懂 離職反告「職場霸凌」吞敗

高雄榮總蔡姓名醫執行專題研究計畫，聘請黃姓男子擔任研究助理，黃男卻在實驗時「自創新招」，加上沒有完整研究計畫，蔡男多次提...

永康四大才子接連受騙？ 合作反詐影片單周逼近30萬人次觀看

知名網紅永康四大才子「莊子歌」2021年在大灣高中線上畢業典禮影片致詞，因為本土風格引得不少網友看完直接笑翻。近又與永康...

逾20退將涉共諜案 3人交保

橋頭地檢署接獲情資，指已故二級上將蔣緯國前祕書祝康明，涉在台拉攏退役將領發展共諜組織，日前大動作搜索廿六處地點、約談祝康...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。