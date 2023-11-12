影／越南雜貨店周末兼營深夜賭場 新莊警查獲24人賭資92萬

新北市新莊區四維市場附近1家新開張的越南雜貨店，周末晚上在地下室兼營天九牌職業賭場，早已被警方盯上，員警昨天凌晨持搜索票前往查緝，查獲負責人和賭客共24人、賭資和抽頭金合計92萬餘元，其中19人來自越南。

光華派出所所長李明翰指出，新莊與樹林、桃園龜山交界一帶，工廠多、外籍移工和新住民多，因此街坊上便有很多越南小吃、雜貨店、美甲美容等相關行業。

來自越南、已取得台灣籍的48歲孫姓男子，10月下旬在新莊區四維市場外圍的成德街租賃1樓店面，經營越南雜貨店和越式脆皮法國麵包，另找同鄉43歲鄭姓男子合夥，本月初開始在地下室兼營天九牌賭場，每周五、六、日晚上開賭，熟客帶路才能進去。

警方掌握情資，蒐證後向法院聲請搜索票獲准，昨天凌晨0時50分前往查緝，當時賭場還雇用2個台灣人、2個越南人，在一樓雜貨店內邊喝酒邊負責把風，地下室則有18名客人正在賭天九牌，男女各半、年紀從36歲到69歲不等，職業有建築工地、食品工廠的合法移工，也有美甲師、家庭主婦、餐飲服務業等。