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提國賠求償1元 恩恩爸敗訴確定

聯合報／ 記者王宏舜江婉儀／連線報導

恩恩爸提國家賠償1元，板橋簡易庭7月21日判敗訴，他上訴仍遭新北地方法院駁回，且不得再上訴。圖／聯合報系資料照
恩恩爸提國家賠償1元，板橋簡易庭7月21日判敗訴，他上訴仍遭新北地方法院駁回，且不得再上訴。圖／聯合報系資料照
新北市中和2歲男童「恩恩」去年4月確診新冠肺炎身亡，恩恩爸質疑救護車延遲送醫81分鐘導致兒子喪命，向新北市府、新北市消防局和衛生局提國賠求償1元，新北地方法院板橋簡易庭7月21日判恩恩爸敗訴；他上訴後，新北地方法院認定上訴一部分無理由、一部分不合法而駁回，全案確定。新北市府表示，尊重法院判決。

恩恩爸義務律師王妙華表示，恩恩爸對此感到無奈，憤憤不平，對法院沒有回應相關內容也感遺憾。恩恩爸說，希望整個政府機關對兒童或是緊急疾病上，要去思考整個事情的嚴重性，不要讓悲劇重演。

監察院調查報告兒童及加護醫學專家指出，「其實提早時間來醫院，結果可能差不多」、「如果他提早到醫院…我們還是覺得沒辦法」、「沒有辦法保證這種病情能救回來…沒有什麼藥物治療可以確認讓腦部好轉」、「如果早了十幾二十分鐘，也不一定有辦法挽回」。

恩恩爸 衛生局

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