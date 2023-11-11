萬聖節戴面具持刀...路人嚇壞 他辯拍片「想搞怪」代價曝光

台中李姓男子買萬聖節商品晚上躲在商場樓下停車場頭戴面具、手持玩具刀，一路閒晃還作勢驚嚇路人，一旁朋友還錄影片取樂被警方網路巡邏發現，李落網辯稱「只是想搞怪」，但法院認為他造成公眾他人驚嚇，依社會秩序維護法以蒙面驚嚇他人有危害安全之虞，裁罰他2000元，可抗告。

警方查，李男今年10月12日晚上9點多在大魯閣新時代地下3樓停車場內，無故頭戴面具蒙面，一手還拿著玩具刀邊閒逛， 還走向一旁坐在停車場繳費機看手機的男子，害對方造成驚嚇而有危害安全之虞。

台中地院指出，社會秩序維護法第63條第1項第6款，蒙面偽裝或以其他方法驚嚇他人有危害安全之虞者的規定，目的是在禁止任意蒙面驚嚇他人以維護個人生命、身體及精神安寧。

李男在警詢時坦承，他看到萬聖節物品才買面具、玩具刀，並戴上蒙面、手持刀閒逛，並由一旁友人拿手機拍攝，還說自己「只是想搞怪」認為沒有驚嚇他人。

法院查，李男的行為影片在網路上流傳，經警方發現後循線找到人並移送，李男雖否認嚇人，但經查李男體格壯碩，又戴面具、手持玩具刀，在公共場所遊走的行徑，且其其怪嬉戲也只有友人知道，造成公眾其他人受驚嚇。