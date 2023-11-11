1張紙 揪出非法焚化廢液產業鏈

桃園地檢署揪出混合五金廢料的甲級處理廠侑晉科技公司，涉勾結2家化工公司及1家鎔爐製造公司，非法處理有害事業廢棄物高達675噸，不法獲利1億餘元。圖／桃市環保局提供 桃園侑晉科技公司負責人吳有信涉勾結2家化工公司及1家鎔爐製造公司，非法處理有害事業廢棄物高達675噸，不法獲利1億餘元，造成汙染難以估算，桃檢昨依違反廢棄物清理法等罪起訴25人及9家公司，除向法院求處重刑、聲請沒收犯罪所得，並令被告共負履行回復原狀的連帶責任，以示重懲。

檢方指出，全案起於檢察官陳書郁2017年偵辦汙泥及廢液非法棄置倉庫案，由1張不起眼的出貨單，發現廢液非法流向侑晉科技紀錄，主動分案調查，透過檢警環犯罪查緝聯繫平台分工偵辦，梳理廢棄物流向，待時機成熟執行數波搜索，聲押3人獲准。

據調查，侑晉科技是混合五金廢料的甲級處理廠，竟與民營廢棄物清除機構宏岳興業、華鈞實業等公司聯手，以合法掩護非法，利用假聯單不實申報，虛開妥善處理文件，向國際化工集團巴斯夫公司、晉一公司非法收受處理大量氫氟酸廢液、強酸鹼廢液、固體廢棄物、黏稠廢液。

之後再以廠中廢五金熔煉爐充當焚化爐，焚化有害事業廢棄物，因侑晉科技非法收取廢液數量龐大，不及焚化處理，便承租3個倉庫非法貯存，不顧環境生態安全，逃避國內環境汙染管制。

檢方調查，侑晉科技將焚化過程產出含有世紀之毒戴奧辛的集塵灰、爐渣等有害事業廢棄物，透過民營廢棄物清除機構泰灣等公司非法收受清運。集塵灰部分再由黃姓仲介轉交水泥製品場非法製成水泥磚，供一般景觀工程使用；廢爐渣則交由建築廢棄物分類暫置場收受，去向不明。

檢方指出，這起案件是合法廢棄物清理機構與產出汙染源的化工廠，上下游相互掩飾，使有害事業廢棄物流竄全國，被告僅為私利，轉嫁廢棄物處理成本由全民埋單，全然漠視環保。