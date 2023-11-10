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「卡神」楊蕙如詐977萬元答辯狀況外 法官酸：開庭前要做功課

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「卡神」楊蕙如詐977萬元答辯狀況外 法官酸：開庭前要做功課

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

被視為綠營網軍的「卡神」楊蕙如被控以易始公司籌辦2017、2018年度WTA台灣公開賽，以杰美、品原公司發票詐領補助款977萬元，依詐欺偽造文書罪起訴；台北地院今天開庭，楊女出庭但無法確認訴訟主張，法官決定改期審理。

庭畢，楊蕙如在律師陳澤嘉陪同下離開法院，未對案情多作說明，只表示「我會努力證明我的清白」。

今天開庭，法官讓楊蕙如核對起訴書的犯罪事實有無錯誤，問她有何意見，不過，楊蕙如的反應似在狀況外，法官認為她未閱讀起訴書，也未與律師溝通答辯方向，只問了2頁就無法繼續。

楊蕙如強調，WTA公開賽規模比世大運、世運會還大，動員參與的工作人員成百上千人，大多是申報勞務者、專案人員或工讀生；楊女說，當時辦活動聯絡用的手機、與寶悍運動行銷公司簽訂的合約都已扣押，她一時之間難以確認資料。

本案被害人包括教育部體育署、交通部觀光局、北市府體育局今天都派人出庭，但因楊蕙如未對起訴書表示意見，致被害人也沒機會發表看法。

法官後來決定改期到2024年1月19日開庭，還求楊女下次開庭前「要做功課」，「請遵期到庭，勿再遲到」，也要求律師充分閱卷，以免虛耗大家的時間。

檢方起訴指出，楊蕙如擔任易始、杰美、品原公司負責人，2015年易始取得WTA台灣公開賽舉辦權，楊蕙如原與運動行銷龍頭寶悍運動平台合作，但因易始積欠2015年賽事費用，寶悍後2年不願繼續辦比賽。

不過，因主辦賽事所費不貲，楊蕙如向台北市體育局、體育署及觀光局申請補助，開立未籌辦活動的杰美、品原公司的不實發票以及寶悍收到易始還款的發票，浮報總執行金額為977萬元，進而詐領補助款。

楊蕙如（左）今天出庭狀況外。記者王聖藜／攝影
楊蕙如（左）今天出庭狀況外。記者王聖藜／攝影

楊蕙如 體育 發票 偽造文書 詐欺

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