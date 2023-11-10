想檢舉違停又怕被報復 拿鄰居個資猛檢舉218次下場出爐

台中洪姓女子和張姓鄰居不睦，又見路邊常有違停車輛想檢舉怕被報復，竟冒用張的電話、地址半年內就向警局檢舉高達218次，刑事依違反個資法判洪3月徒刑，張另主張名譽、隱私遭侵害，對洪求償50多萬元；法院認為洪侵害張隱私，審理後判洪應給付張6萬元，可上訴。

張控訴，和洪長期因房屋加蓋問題有糾紛，洪見大雅區雅潭路一帶常有違停車輛想檢舉又怕被報復，竟從2021年2月15日至7月10日間，輸入從張住家前廣告、臉書貼文等留存的電話及地址。

洪女並冒用張的個資輸入台中市政府警察局交通違規檢舉網頁，短短半年內一共檢舉高達218件。刑事部分洪女一審獲判無罪，但二審遭逆轉撤銷改依違反個人資料保護法判她3月確定。

張再提民事損害賠償，主張洪女檢舉行為害他須到警局接受詢問，同時引發新聞媒體爭相報導，貶損其名譽，造成名譽、隱私權遭侵害，更導致屢屢遭不明來電及警局質問懷疑他是否為檢舉人，自己還得頻赴警局做筆錄說明事實、澄清冤屈。

張表示，洪害他內心受巨大壓力，造成失眠、精神不穩，目前還需要接受精神科治療，連同醫藥、精神撫慰金等，一共對洪求償50萬5810元。

洪抗辯稱，張經營中藥行，門外就張貼看板及電話屬於公開資訊，且她填載張的電話、地址，根本無法直接或間接辨識身分，她雖冒用張電話、地址去檢舉，但姓名、身分證字號及電子郵件都是詳實填載自己的，認為沒造成張損害，主張駁回。

民事庭查，張遭冒用電話向警方提出偽造文書告訴後，才因此到警局受詢問，是為維護自身權益的行為，且基於偵查不公開，警詢內容不會被社會大眾知悉，另有關媒體報導稱「張姓瑜伽老師」遭人檢舉表示精神崩潰、活不下去，讀者觀之也不會對該人產生負面評價。