竹市萬聖節遊行爭議 警局長：8臉譜男已送辦身分不公開

新竹市政府10月底舉行萬聖節大遊行，但活動期間卻發生8名「臉譜男」抽菸包圍「新政治提款機」裝扮人的爭議。市議員李國璋、陳慶齡今天在議會質詢接力詢問警察局偵辦進度，到底「臉譜男」是誰？新竹市警察局長張素菱說，已經查明「臉譜男」身分並函送檢方偵辦，因為偵查不公開，8人身分與函送內容無法公開。

李國璋、陳慶齡在議會質詢表示，萬聖節活動因為「新政治提款機」、「臉譜男」的出現完全變調，臉譜男到底是誰？事件真相為何？又有無觸法嫌疑？要求警局說明。

張素菱答詢回應，目前這案子已經查明「臉譜男」身分，並函送給地檢署辦理，因為進入司法程序，後續要由檢察官認定，基於偵查不公開原則，無法說明。李國璋又追問是以什麼法函送地檢署？張素菱重申「因為進入司法程序」不便透露。

「懷疑是自導自演。」陳慶齡在議會質詢直言，特定人士扮成提款機，又還出現了臉譜男在旁邊，一旁還有特定政黨人士出現「有說有笑」，他懷疑是刻意的政治操控搗亂活動，要求警察局還原當天狀況，臉譜男是否真有危害？新竹市是否真成高譚市？

張素菱說，萬聖節變裝遊行是警察局重大勤務，自己在活動之前，給予警察同仁執法的明確指示是 「一定要依法行政、行政中立」。對於大型聚眾活動也有兩個SOP，也就是「柔性蒐證、事後訴追」，活動後也會有精細檢討，作為後續執法精進的養分。

張素菱也說明，警察依法執行社會秩序保護責無旁貸，讓市民安全安心生活也是警察局同仁戮力以赴使命，萬聖節大遊行變裝活動是開放所有民眾參與，無論階級、黨派一律平等，要維護民眾參與活動的權利，執法過程選擇對人民權利侵害最小的手段。

張素菱表示，萬聖節遊行活動當天有三萬人參與，警察局同仁全程六小時負責現場安全與交通維護，同仁也在當天現場採取蒐證、隨時應處作為，並且謹慎行使警察職權，是保障民眾參與活動自由。

至於相關被外界關注的環節，張素菱認為同仁是展現專業判斷、謹慎執法，行政作為於法有據，與事實不符被批評部分也有澄清。她非常感謝當天警察同仁堅守崗位。