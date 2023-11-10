快訊

Google 12月開始刪除「閒置帳戶」！2年沒用資料全砍 7動作可保住帳號

游淑慧曝侯友宜民調北市躍第一 支持度衝上四成

汪小菲爆徹底與大S切割 「S Hotel改名」新名稱曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

竹市萬聖節遊行爭議 警局長：8臉譜男已送辦身分不公開

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導

新竹市政府10月底舉行萬聖節大遊行，但活動期間卻發生8名「臉譜男」抽菸包圍「新政治提款機」裝扮人的爭議。市議員李國璋、陳慶齡今天在議會質詢接力詢問警察局偵辦進度，到底「臉譜男」是誰？新竹市警察局長張素菱說，已經查明「臉譜男」身分並函送檢方偵辦，因為偵查不公開，8人身分與函送內容無法公開。

李國璋、陳慶齡在議會質詢表示，萬聖節活動因為「新政治提款機」、「臉譜男」的出現完全變調，臉譜男到底是誰？事件真相為何？又有無觸法嫌疑？要求警局說明。

張素菱答詢回應，目前這案子已經查明「臉譜男」身分，並函送給地檢署辦理，因為進入司法程序，後續要由檢察官認定，基於偵查不公開原則，無法說明。李國璋又追問是以什麼法函送地檢署？張素菱重申「因為進入司法程序」不便透露。

「懷疑是自導自演。」陳慶齡在議會質詢直言，特定人士扮成提款機，又還出現了臉譜男在旁邊，一旁還有特定政黨人士出現「有說有笑」，他懷疑是刻意的政治操控搗亂活動，要求警察局還原當天狀況，臉譜男是否真有危害？新竹市是否真成高譚市？

張素菱說，萬聖節變裝遊行是警察局重大勤務，自己在活動之前，給予警察同仁執法的明確指示是 「一定要依法行政、行政中立」。對於大型聚眾活動也有兩個SOP，也就是「柔性蒐證、事後訴追」，活動後也會有精細檢討，作為後續執法精進的養分。

張素菱也說明，警察依法執行社會秩序保護責無旁貸，讓市民安全安心生活也是警察局同仁戮力以赴使命，萬聖節大遊行變裝活動是開放所有民眾參與，無論階級、黨派一律平等，要維護民眾參與活動的權利，執法過程選擇對人民權利侵害最小的手段。

張素菱表示，萬聖節遊行活動當天有三萬人參與，警察局同仁全程六小時負責現場安全與交通維護，同仁也在當天現場採取蒐證、隨時應處作為，並且謹慎行使警察職權，是保障民眾參與活動自由。

至於相關被外界關注的環節，張素菱認為同仁是展現專業判斷、謹慎執法，行政作為於法有據，與事實不符被批評部分也有澄清。她非常感謝當天警察同仁堅守崗位。

※ 提醒您：吸菸有礙健康

新竹市政府10月底舉行萬聖節大遊行發生8名「臉譜男」抽菸包圍「新政治提款機」裝扮人的爭議。本報資料照
新竹市政府10月底舉行萬聖節大遊行發生8名「臉譜男」抽菸包圍「新政治提款機」裝扮人的爭議。本報資料照

萬聖節 新竹 提款機

延伸閱讀

新竹棒球場趕不上明年球季 議員：擔心球團離開

綠批高虹安施政報告不給問 藍反擊：林智堅以前也沒有

風城染黑？黑道餐會拜票惹議 綠批潑髒水疑設局 民眾黨：太單純很危險

臉譜黑衣人包圍「新政治提款機」 民代要高虹安出面譴責

相關新聞

誇陳時中「部長好酒量」 醫師陳世瑀收賄1263萬最終判決出爐

衛生福利部前部長陳時中疫情期間參加餐敘未戴口罩唱歌，席間起鬨「部長好酒量」的醫師陳世瑀，2009年擔任台北縣立醫院心臟內...

耗時近1年…全台首件國民法官審殺人案年底宣判

全台首件國民法官案，台中黃姓業務員殺人案今年1月5日繫屬台中地院後，為期數月開了7次以上準備程序，中間等待鑑定報告結果，...

竹市萬聖節遊行爭議 警局長：8臉譜男已送辦身分不公開

新竹市政府10月底舉行萬聖節大遊行，但活動期間卻發生8名「臉譜男」抽菸包圍「新政治提款機」裝扮人的爭議。市議員李國璋、陳...

酒駕四犯不想坐牢寫信給「法務部長」　法官裁定：檢察官再處理一次

朱姓男子多次酒駕，最近一次判刑6月，檢方不准他易科罰金，朱聲明異議說，他有不能坐牢的苦衷，聲明書也寄給法務部長，台北地院...

影／罰不怕！高雄累犯酒駕男遇警屎遁拖延沒效 一吹0.94

高雄57歲孫姓男子去年因酒駕遭警查獲送辦，沒想到，前晚他騎車行經旗津區中洲三路時，因車頭燈未開，被員警攔下，當時渾身酒味...

質疑徐春鶯協助陸發展組織違國安法 基進黨楊佩樺今北檢提告

中華兩岸婚姻家庭服務聯盟祕書長徐春鶯遭爆曾任中共幹部、未放棄中國大陸國籍等爭議，台灣基進黨不分區立委參選人楊佩華今赴台北...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。