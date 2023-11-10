酒駕四犯不想坐牢寫信給「法務部長」　法官裁定：檢察官再處理一次

朱姓男子多次酒駕，最近一次判刑6月，檢方不准他易科罰金，朱聲明異議說，他有不能坐牢的苦衷，聲明書也寄給法務部長，台北地院認為，檢察官沒有給朱說明的機會，裁定「不准易科罰金之執行指揮命令應予撤銷」，可抗告。

朱表示，他因酒駕判刑6月、得易科罰金確定，不過，檢察官沒有給他表示特殊事由的機會，就在傳票上記載不得易科罰金，程序有瑕疵。

朱說，他5年內只有2犯，2次都沒發生事故，這次因母親身體不適才慌亂酒駕，犯情輕微；他是家中唯一經濟來源，要負擔房貸，要照顧母親、舅舅、舅媽，入監了長者就會流離失所，他的車已交給別人，希望可以易科罰金。

法官調查，朱有3次酒駕紀錄，先後判處罰金銀元8000元、罰金13萬元、有期徒刑3月，都判刑確定；最近一次犯案被移送執行時，檢方勾選「不准易科罰金／易服社會勞動」。

檢察官在說明欄指出，「受刑人已有4次酒駕犯行，而本案犯行距前次酒駕犯行尚未逾3年復再犯，且酒測值高達0.69，足認易科罰金難收矯正之效」。

檢察官處理的公文，經主任檢察官勾選「如擬」，再經檢察長核閱後，寄傳票通知朱2023年10月13日上午報到執行，不過，朱先請書記官將報到延後到10月20日，自己在10月16日聲明異議，同日，又以電子郵件檢附聲明異議文書寄至法務部「部長信箱」，而法務部在10月24日才轉文給台北地檢署。

法官審理認為，檢察官在還沒有給朱表示意見的機會前，就在傳票上備註「不得易科罰金」，未及聽取朱的陳述再進一步處理，應該撤銷執行指揮命令，另由檢察官依適法的程序重新處理一次。