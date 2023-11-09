竹南警前後包抄「推筒子」職業賭場 查獲4嫌27名賭客

竹南警方在竹南崎頂一處鐵皮屋破獲俗稱「推筒子」的職業賭場。圖／警方提供 苗栗縣竹南警分局偵查隊依警政署頒定「清源專案3.0執行計畫」在轄內佈線時，發現崎頂里一處偏僻鐵皮屋外，異常停放多輛汽機車，且屋外有人把風，經蒐證研判鐵皮屋內有聚賭情事，前天持搜索票執行搜索，部分員警穿越樹林前後包抄，破獲該職業賭場，現場查獲負責人、抽頭人員、承租人等4名犯嫌，訊後依賭博罪移送偵辦，另有27名賭客則依違反社會秩序維護法裁罰。

警方調查，該職業賭場是以俗稱「推筒子」的玩法聚賭，由宋姓犯嫌承租、陳姓負責人以LINE訊息招集賭客，告知開賭時間，並由另名唐姓場主在現場控場，林姓犯嫌則負責收取抽頭金，工作分工明確。警方在現場查扣抽頭金21萬1000元，以及賭客共同賭資23萬900元，合計賭金44萬1900元，另查扣賭具一批及點鈔機一部等證物。