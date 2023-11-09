聽新聞
test
0:00 / 0:00
竹南警前後包抄「推筒子」職業賭場 查獲4嫌27名賭客
苗栗縣竹南警分局偵查隊依警政署頒定「清源專案3.0執行計畫」在轄內佈線時，發現崎頂里一處偏僻鐵皮屋外，異常停放多輛汽機車，且屋外有人把風，經蒐證研判鐵皮屋內有聚賭情事，前天持搜索票執行搜索，部分員警穿越樹林前後包抄，破獲該職業賭場，現場查獲負責人、抽頭人員、承租人等4名犯嫌，訊後依賭博罪移送偵辦，另有27名賭客則依違反社會秩序維護法裁罰。
警方調查，該職業賭場是以俗稱「推筒子」的玩法聚賭，由宋姓犯嫌承租、陳姓負責人以LINE訊息招集賭客，告知開賭時間，並由另名唐姓場主在現場控場，林姓犯嫌則負責收取抽頭金，工作分工明確。警方在現場查扣抽頭金21萬1000元，以及賭客共同賭資23萬900元，合計賭金44萬1900元，另查扣賭具一批及點鈔機一部等證物。
竹南警分局呼籲，為杜絕民眾賭博之惡習及因賭博所衍生之其他治安事故，警方持續加強掃蕩賭博行為，維護轄區治安，請民眾勿涉足非法賭博場所，更不應經營非法賭博場所，以免觸法。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言