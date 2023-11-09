偏僻鐵皮屋藏賭場 竹南警埋伏包抄查獲31人

苗栗警方在竹南鎮崎頂里發現某偏僻鐵皮屋疑有聚賭情事，員警埋伏附近樹林突襲包抄，當場查獲「推筒子」職業賭場，帶回負責人、承租人、場控及抽頭4名犯嫌及27名賭客。

苗栗縣警察局竹南分局今天表示，日前接獲情資，指在竹南鎮崎頂里一處偏僻鐵皮屋內藏有俗稱「推筒子」職業賭場。經蒐證多日並向法院聲請核發搜索票獲准，7日派出多名警力前往查緝。

警方指出，蒐證過程中，發現鐵皮屋外停放多輛汽機車，且屋外有人把風，查緝員警在附近樹林埋伏，見時機成熟，採前後包抄方式，迅速衝入賭場控制現場人員，一舉查獲31人。

警方調查，此處所由宋姓犯嫌承租、陳姓負責人以LINE訊息招集賭客，告知開賭時間，並由唐姓場主於現場控場，林姓犯嫌則負責收取抽頭金，分工明確。現場查扣抽頭金新台幣21萬1000元及賭資23萬900元，合計44萬1900元，另查扣賭具及點鈔機等證物。

竹南警分局指出，警詢後將宋姓、陳姓、唐姓、林姓等4名涉嫌經營賭場幹部依刑法賭博罪移送苗栗地檢署偵辦；另查獲27名賭客，依違反社會秩序維護法裁罰。