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烏來山區傳盜採台灣肖楠500公斤 山老鼠轉售藝品雕刻店被逮

聯合報／ 記者房荷庭／台北即時報導

去年，潘姓男子在烏來山區盜採台灣肖楠，再與6人搬運木材下山，轉賣給雕刻店李姓老闆及藝品店張姓老闆。案件經檢舉，台北地檢署今偵結，今依涉嫌違反森林法起訴9人。

據了解，去年10月至11月間，潘在新北市烏來山區盜採已經倒下的台灣肖楠木頭，與數名男子協力搬運及運送木頭，每根重量約70至80公斤，搬運次數達7次，估計木頭總重約達500公斤。

檢警查出，潘等人搬運肖楠木頭下山後，轉賣給雕刻店及藝品店銷贓，分別從兩間店家扣得來源不明的木頭。檢察官依涉嫌違反森林法起訴潘、李、張及參與搬運木頭者共9人。

本案另有涉嫌組織犯罪條例方面，檢方認定與該罪構成要件不符，處分不起訴。

立法院前年三讀通過森林法第50條、第52條修正草案，提高盜伐犯罪之罰金及刑度。森林法第50條規定，竊取森林主、副產物者處6月以上5年以下有期徒刑，併科30萬元以上600萬元以下罰金；而第52條則規定，盜伐貴重木最重可處10年6個月之有期徒刑，併科100萬元以上、2000萬元以下之罰金。

示意圖，非新聞當事人。 圖／聯合報系資料照片
示意圖，非新聞當事人。 圖／聯合報系資料照片

烏來 老闆 山老鼠

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