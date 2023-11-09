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在政大校園「放狗咬人」觸法 法官裁罰金額曝光

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在政大校園「放狗咬人」觸法 法官裁罰金額曝光

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

李姓市民帶許多隻狗到國立政治大學校園，未給狗繫牽繩鍊，也未給狗戴嘴套，他的狗自由奔跑，導致旁人受驚嚇及被咬傷。圖為國立政治大學／聯合報系資料照片
李姓市民帶許多隻狗到國立政治大學校園，未給狗繫牽繩鍊，也未給狗戴嘴套，他的狗自由奔跑，導致旁人受驚嚇及被咬傷。圖為國立政治大學／聯合報系資料照片
李姓市民帶許多隻狗到國立政治大學校園，未給狗繫牽繩鍊，也未給狗戴嘴套，他的狗自由奔跑，導致旁人受驚嚇及被咬傷，依違反社會秩序維護法移送法辦；台北地院審理，裁罰李8000元罰鍰。可抗告。

裁定書指出，李的行為與社會秩序維護法所稱縱容動物嚇人的要件相符，根據連續縱容動物嚇人事由，對李開罰。

北市警文山一分局移送說，李2023年7月多次攜帶犬隻前往政大校園，且有2人分別在7月6日上午5時20分、7月20日上午6時45分遭李的多隻犬隻追逐受驚嚇，還被咬破褲子，有人被咬傷。

法院審理指出，李所攜帶的犬隻未繫牽繩，也未戴上專用嘴套，李放任犬隻在政大校園自由活動，有「消極容認」犬隻嚇人的意思，導致行經校園的被害人被李的犬隻騷擾，還受到傷害與驚嚇。

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