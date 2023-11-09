台中豐原牙科密醫6年賺138萬！遭搜索時正替患者治療中

台中豐原何姓男子擔任牙科密醫，6年賺了138萬元，法院依違反醫師法判他10月。示意圖／ingimage 台中何姓男子不具醫師資格也沒有醫學相關學歷，竟在豐原區住家當起密醫，專替病患洗牙、塗抹消炎藥物，甚至還會替人裝設假牙，6年內就賺了138萬元，警方、衛生局獲報到場搜索時，還見何正在替患者診治；因何和檢方達成認罪協商，法院依違反醫師法判他10月，緩刑2年，可上訴。

檢警調查，何男（53歲）2017年至今年6月14日被查獲間，在豐原區住處內替患者診斷牙齦發炎、塗抹消炎藥物、點麻醉藥劑、評估牙齒狀況，及安裝假牙等醫療行為，並依醫療項目收取不等費用。

警方今年6月14日一早9點多持搜索票到場，見何男正在替1名病患看診時，當場會衛生局人員執行搜索；檢方訊時，何坦承無醫師、藥劑師，護理師等醫療人員執照及學歷，替患者治療6年多獲利約100萬元。

有3名男性患者也證稱，當初因為牙齒痛、牙齦發炎，就去找何洗牙、塗抹消炎藥物，每次收取150元，還有人牙齒掉落去找他裝過假牙，檢方也查詢衛生福利部醫事管理系統，確認何男並未具任何醫師資格，偵結依違反醫療法起訴他。

台中地院審理時，檢察官和何男於審判外達成認罪協商，經何男認罪，願受有期徒刑10月，緩刑2年，並支付公庫50萬元。

法院審理後依違反醫師法非法執行醫療業務罪，判何男10月徒刑，並宣告緩刑2年，期間應交付保護管束，向公庫支付50萬元，接受法治教育3場，提供180小時勞務，犯罪所得138萬元沒收。