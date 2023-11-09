錢櫃6死案檢方舉證 練台生2度視察施工

2020年4月26日台北錢櫃林森店KTV大火造成6死67傷。圖／聯合報系資料照片 錢櫃台北林森店2020年4月26日因施做電梯關閉消防設備造成火災，致6人死67人傷，檢方依過失致死等罪起訴錢櫃董事長練台生等人，練稱不清楚施工消防安全問題。但台北地方法院昨開庭傳喚練等人，檢方提出監工日報表資料，記錄練兩度視察現場，吩咐盡速竣工。

檢方依放火、過失致死、過失傷害罪及職業安全衛生法，起訴練台生、林森店經理翁珮雯、日班副理張惠純、高級襄理陳思宏、謝勇奎、錢櫃工程師黃思銘、九康工程行負責人王聖傑與迪廣公司。

法官2021年7月20日疫情期間以視訊開庭，練台生稱對消防設備不清楚，不必負擔刑事責任，很少去林森店，「我雖是董事長，但少管事。」對於施工消防計畫書有他用印，他稱許多是代行用印。

台北地院昨傳喚練台生等人出庭，黃思銘因負責電梯加裝工程監工，以證人身分接受檢、辯詰問。檢方出示證據顯示，2020年3月6日黃在監工日報表的工地重要事項備註欄記錄，練當天視察林森店大樓10樓、11樓，口頭指示隔音牆、天花板上的燈架有保留價值，施工時可不必拆除。4月16日則記錄練台生到現場指示加快施工進度。

對於檢方提示證據，黃思銘稱，均依實際情形記載，施工期間每日電子郵件寄監工日報表給主管。