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議員質詢後...北投警抓阿公阿嬤公園聚賭 6人年紀424歲
台北市議員汪志冰昨在議會質詢公園聚賭，北市警局長張榮興說重話，抓不到不用當分局長了。今中午北投警分局，直搗磺港公園抓阿公阿嬤聚賭，6人年紀加總超過4百歲，涉以象棋棋九聚賭比大小，現場查扣賭資600元，遭賭博罪現行犯送辦，幸好檢察官認為所長輩們涉罪責不重，不予解送，長輩即可返家。
台北市議員汪志冰昨在議會質詢公園聚賭，北市公園長期有人聚賭，還見賭客為賭資吵架，公園像菜市場一樣熱鬧，制服警察到場，賭客鳥獸散。北市警局長張榮興下令，取締公然賭博很簡單，員警著制服到場可能是為了嚇阻，要抓沒什麼困難，像這種抓不到，不用當分局長了。
北投警分局今11時許在轄磺港路、大興街口的磺港公園，查獲6名民眾涉公然聚賭，分別為86歲邱男、73歲曾男、65歲陳男、54歲王男、76歲陳李姓婦人、70歲王鄭姓婦人，6人年紀加總共424歲。
警方指出，邱等人涉嫌以32顆象棋玩棋九比大小，類似天九牌的玩法，先以擲骰子點數，看誰先取象棋，每人取4顆象棋比大小輸贏，期間圍觀者也可插花，現場查扣賭資600元。
今上午警方至公園抓聚賭，長輩們見警察後四處逃散，幸好沒有人跌倒受傷，全案6人涉賭博罪嫌帶回警局製作筆錄，並經檢察官許可，不用解送地檢署複訊，警詢後即可返家。北投警方呼籲，治安無假期，將持續強力掃蕩各種違法行為，以淨化轄區治安。
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