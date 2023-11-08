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麻將協會涉公然賭博 警搜索抓老中青三代 26人送辦

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

台北市某麻將協會，對外宣稱牌藝交流吸引民眾，實際上營業半年期間涉經營麻將賭場，警方日前搜索查獲抽頭金、賭資籌碼等，現場2名工作人員及老中青三代24名賭客，年紀最小18歲、最年長70多歲，26人涉在公眾場所賭博，均遭依賭博罪嫌送辦。

警方指出，此麻將協會隱身於新生北路三段大樓，以「牌藝交流」之名吸引賭客前往賭博，涉嫌1將收取新台幣400元抽頭金，且提供籌碼讓賭客得計算賭資，牌局後以新台幣結算。

中山分局掌握情資，此麻將賭場經營半年，近來在臉書、line群組以切牌藝交流技吸引民眾上門，並涉大膽的提供賭資籌碼、收抽頭金，近1個月生意興隆，客源不斷。

警方本月6日晚上7時許，持搜索票們搜索，當場抓包6桌共24名賭客，及2名賭場工作人員，合計共26人。賭客年齡層廣遍佈老中青三代，年紀最小18歲學生自成一桌，其餘最年長賭客已70多歲，26人涉刑法266條在公共場所賭博財物，遭移送台北地檢署偵辦。

警方也查扣抽頭現金新台幣1萬4千餘元、賭資籌碼2萬5千餘元，預備籌碼8萬9千餘元、賭客賭資現金7千餘元、合計近14萬元及相關賭博證物一批。

中山分局呼籲，賭博容易造成傾家蕩產，為淨化社會治安，將持續加強取締力道，掃蕩地下賭場，徹底斬斷不法根源。

警方破獲麻將賭場，查扣抽頭現金、賭資籌碼及相關賭博證物。記者蕭雅娟／翻攝
警方破獲麻將賭場，查扣抽頭現金、賭資籌碼及相關賭博證物。記者蕭雅娟／翻攝
警方破獲麻將賭場，查獲工作人員、老中青三代賭客共26人。記者蕭雅娟／翻攝
警方破獲麻將賭場，查獲工作人員、老中青三代賭客共26人。記者蕭雅娟／翻攝

賭博 麻將 賭場

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