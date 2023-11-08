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未讓行人優先通行 電台主持人志明這動作獲緩刑

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

知名電台主持人「志明」康銀壽2年多前開車，經台南北區長榮路4段58巷口時疏未注意車前狀況，適陳姓男子闖紅燈沿行人道穿越林森路3段發生碰撞，陳男經送醫治療仍意識不清，臥床需人全天候照料，一審判康4月，上訴後雙方和解，二審仍判4月，給予緩刑機會。

今年1月間，台南地院認康汽車駕駛人，行經行人穿越道不依規定讓行人優先通行，而犯過失傷害致人重傷罪，處4月，可易科罰金。康不服上訴。

台南高分院上午宣判，認康汽車駕駛人，行近行人穿越道不依規定讓行人優先通行，犯過失傷害致人重傷罪，處4月，可易科罰金，緩刑2年。

合議庭認為，康犯修正後道路交通管理處罰條例、刑法中汽車駕駛人，行近行人穿越道不依規定讓行人優先通行而犯過失傷害致人重傷罪。原審未及審酌新舊法比較，並不恰當，撤銷改判。康一時過失犯罪，且已與被害人及家屬達成調解，與保險公司共同賠償被害人的損害，緩刑2年。

判決指出，康於2020年11月27日晚間10時37分許開車，沿台南北區林森路3段外側快車道由北向南方向行駛，途經該路段與長榮路4段58巷口，行向雖為綠燈，先見許姓男子、涂姓女子沿行人穿越道由西往東方向穿越林森路3段時，僅降低車速讓2人先通過，並未停車暫停，並往許等2人前進方向望去，而疏未注意車前狀況。

適陳姓男子也疏未注意其行向顯示為紅燈，為跟上2友人，闖紅燈沿行人穿越道穿越林森路3段，康車右前側與陳發生碰撞，致陳倒地，因而受有外傷性腦出血及顱底骨折、雙側肺挫傷、脾臟撕裂傷等，經送醫治療後仍意識不清，臥床需人全天候照料，生活無法自理，需以鼻胃管進食。

康表示，當時距離行人穿越道差不多10餘公尺，看到前面2位違規闖紅燈穿越道路的行人，他有輕踩煞車降低車速，當時他注意力放在這2人身上，怕他們又折返，要經過路口時，陳用跑的從旁邊竄出來，是陳自己撞上來。　

合議庭指出，依道路交通安全規則規定，汽車行駛時，駕駛人應注意車前狀況，並隨時採取必要安全措施；汽車行近行人穿越道，遇有行人穿越時，無論有無交通指揮人員指揮或號誌指示，均應暫停讓行人先行通過。

經當庭勘驗案發影片，康自遠處駛近行人穿越道，先見到陳的朋友許等2人通過行人穿越道的時候，僅是減緩車速讓2人通過而已，並未暫停，且康於許2人從其車右方通過往左方前去後，康的注意力即往左方注意許2人，並未注意車前狀況，康接連的過失駕駛行為，才導致後續未及注意發現陳，未因此暫停讓陳先行通過，而與陳發生碰撞，對於陳的重傷害仍有過失。

台南高分院上午宣判，認康男汽車駕駛人，行近行人穿越道不依規定讓行人優先通行，犯過失傷害致人重傷罪，處4月，可易科罰金，緩刑2年。圖／本報資料照
台南高分院上午宣判，認康男汽車駕駛人，行近行人穿越道不依規定讓行人優先通行，犯過失傷害致人重傷罪，處4月，可易科罰金，緩刑2年。圖／本報資料照

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