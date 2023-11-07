青埔夜晚不安寧…警11小時攔查8車噪音超標 還有無照駕駛

桃園中壢青埔有民眾反映夜間有噪音，警方於青埔路上自晚間7時至今上午6時，總共攔查到14輛改裝機車，其中有8輛經環保局人員當場測定噪音超標，當場開罰，還查到1名未成年少年，噪音超標車輛均現場立即開罰並1個月限期改善後複驗。

桃園市政府今年6月1日起啟動「靜桃專案」，由警察局、環境保護局及經濟發展局跨局處聯合執法，每日不定點稽查取締。近期有青埔民眾反映夜間噪音，中壢警分局長唐嘉仁邀請青埔里長張茂土、洽溪里長游家興、青溪里李詠芳、芝芭里長黃連應一同了解實際噪音路段。

里長反應，雖然沒有民眾反映機車聚集飆車，但確實偶爾會有改裝車輛經過時音量過大導致擾民，噪音在建築物間產生共鳴變得更大聲，致使民眾反映無法安眠。

唐嘉仁昨晚與員警及環保局一同於青埔路上經過11小時攔查，共攔查到14輛改裝機車，其中有8輛經環保局人員當場測定噪音超標，當場開罰並限期1個月內改善複查。更查到1名未成年少年，不僅無照還騎乘噪音超標的改裝機車，警方通知家長到場接回，並對無照駕駛行為依法開罰6000元。

唐嘉仁說，中壢警分局對於噪音超標今年已取締2407件，總開罰金額逾7百萬，改裝車傷財且擾鄰，未來會持續規劃各項勤務加強攔查拍照通報，以「馬上攔、馬上測、馬上罰」的強力執法手段，捍衛用路人行車安全，也還給民眾安寧的生活環境。