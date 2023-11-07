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少1席議員！彰化議員被判當選無效 不符2要件「落選頭」無法遞補

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導

彰化縣第五選區縣議員洪本成緊急聲請假處分取得登記競選資格，仍因涉貪被判當選無效定讞，依法同一選區不能遞補，「落選頭」歐陽蓁珠不服，向中選會聲請釋疑，仍得到回覆不符遞補要件，彰化縣議會將發生罕見的54席縣議員缺少一席的情形。

洪本成在民國88、89年擔任溪湖鎮代會副主席期間，因私下洩漏鎮公所工程底標、配合圍標廠商等方式使特定廠商得標，事後索取工程回扣，被彰化地方法院判決涉犯貪汙罪的收受賄賂罪，但偵查中自白而查獲其他共犯，且繳交犯罪所得，因此判處免刑確定。

洪本成涉貪被中選會認定無參選資格，他緊急聲請假處分獲准參加去年11月五合一選舉並連任，落選人歐陽蓁珠提告他涉貪被判刑，彰化地院今年審理後認定貪汙免刑仍屬有罪，6月一審判處洪本成當選無效，洪不服上訴，台中高分院10月17日駁回，全案定讞。

「落選頭」歐陽蓁珠自認應遞補為縣議員，彰化縣選舉委員會認為選罷法第一百二十條第一項三款規定，如候選人或具有候選人資格者有「期約賄選、妨害投票等情事被判當選無效」，才發生遞補的效力，洪本成一開始不具候選人資格就不符合「如候選人或具有候選人資格者…」等情事，「落選頭」沒遞補的法源依據。

歐陽蓁珠不服，向中選會聲請釋疑，中選會函知彰化縣選委會及歐陽蓁珠，回覆內容為洪本成聲請假處分取得候選人身分是依行政程序，並非本身真正具有候選人資格，法令規定因期約賄選、妨害投票等情事被判當選無效才能遞補縣議員，所以洪本成個案沒遞補縣議員的法規要件，此外，第五選區的縣議員缺額未過半，也不能補選縣議員。

彰化縣第五選區應選5席，不能遞補和補選縣議員，目前4席，分別為國民黨籍陳玉姬、民進黨籍劉珊伶、民眾黨籍陳重嘉、無黨籍張春洋。

彰化縣議員洪本成被判當選無效定讞。圖轉載自洪本成粉專
彰化縣議員洪本成被判當選無效定讞。圖轉載自洪本成粉專

議員 中選會 當選無效 賄選 彰化

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