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簽下4500萬元本票果子電影遭查封 魏德聖告郭台強詐欺今首出庭

聯合報／ 記者房荷庭／台北即時報導

導演魏德聖（中）提告郭台強涉嫌詐欺、背信、偽造文書及侵占等罪嫌。記者房荷庭／攝影
導演魏德聖（中）提告郭台強涉嫌詐欺、背信、偽造文書及侵占等罪嫌。記者房荷庭／攝影

導演魏德聖與鑫鴻國際、中影董事長郭台強爆發財務糾紛，郭台強指控魏德聖欠款4500萬，魏德聖名下資產遭台北地院查封。魏德聖反告郭台強涉嫌詐欺，台北地檢署今天上午以告訴人身分，首度傳喚魏德聖出庭釐清案情，上午11點半結束庭訊，離開北檢。

今年7月，魏德聖所屬「果子電影」發文表示遭郭台強設局，不僅失去「賽德克‧巴萊」版權，也未獲票房分帳，衍生不存在的債務。

果子電影聲明指出，「賽德克‧巴萊」票房超過8億元，12年來持續在海內外發行，卻始終沒有拿到電影票房與授權金的分帳，以及總數超過5千萬價值的導演費、編劇費以及監製費，年初還遭中影追討因為帳務需求，被迫簽下4500萬元借款本票。

郭台強事後聲明，欠款皆有依據，喊話要魏德聖面對債務問題。魏德聖提告郭台強涉嫌詐欺等罪，檢察官首度傳喚魏德聖到庭。

魏德聖的委任律師表示，從去年的本票裁定到今年的強制執行，法院查封果子電影公司的辦公室，原本魏德聖非常信任中影，但是聲請調查後，才發現一連串都是騙局，魏德聖才決定提告郭台強涉嫌詐欺、背信、偽造文書及侵占等罪嫌，檢察官深入調查，今傳喚魏德聖以告訴人身分到庭交代案情、辨認證物，下一次就會傳喚被告。

中影日前回應，「果子電影」在拍攝過程中有資金周轉需求，郭台強以鑫鴻公司名義給予借款，但是果子電影未如期還款，便將魏德聖持有的中影國際股份抵銷2千萬元，剩餘4500萬則簽發本票，一切都有匯款資料及契約為證。

導演魏德聖（左）及委任律師（右）。記者房荷庭／攝影
導演魏德聖（左）及委任律師（右）。記者房荷庭／攝影

電影 中影 詐欺 魏德聖 郭台強

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