獨／上班爽睡…移民署高官又派主管職 監察院：不當要改善

移民署新竹縣服務站前主任黃清欽今年1月因上班常打瞌睡遭拔官，未料不到半年卻又派任雲林縣站主任。圖／讀者提供

移民署新竹縣服務站前主任黃清欽今年1月遭基層投訴常於上班時間打瞌睡、刁難生理假、拿基層獎金做公關及要求同事分擔民眾機票費用等遭調離主管職，不到半年時間，黃清欽就改派雲林縣站主任。監察院立案調查，認為移民署人事調度不當有違失，要求檢討改善，但監察院還未收到移民署回覆。移民署則表示，尊重監察院調查報告。

監察院調查委員蔡崇義、王美玉及王麗珍指出，現任移民署雲林縣站主任黃清欽在擔任新竹縣站主任期間，行政院曾於1個月內密集接獲5件匿名檢舉函，內容包括請生理假請須提出證明、禁止用補休出國旅遊等，非上班時間黃清欽還會以通訊軟體聯繫，若未即時回應，就會遭指責。

監委也指出，先前役男個人疏失誤剪民眾證件，黃清欽竟要求同事分擔賠償民眾機票損失費用，黃清欽則未均攤賠償，黃清欽還要求下屬將情蒐獎金提報由特定同事申領，再交出該筆獎金供服務站聚餐。

監委表示，黃清欽遭檢舉事項，經行政院交由移民署政風室調查，認定部分事項屬實，並建議檢討行政違失責任，但移民署最終僅予口頭告誡，也因後續無加強輔導監督，遭媒體大幅報導，嚴重損害政府機關形象，移民署就檢舉案相關處置核有不當，應確實檢討。

監委指出，事後移民署以洽逢行政院內閣總辭為由，僅將黃清欽調整至中區事務大隊支援，但新內閣今年1月上任後，移民署並未適當處置，導致新竹縣站主任業務委由該站專員代理達5個月之久，且未核給該代理人主管加給，影響其權益；另黃清欽因打瞌睡遭調離主管職，不到半年時間旋即改派雲林縣站主任，相關人事調度顯有不當，核均有違失。

監察委員強調，經實地訪查新竹縣站同仁，均指稱黃清欽常態性於上班期間打瞌睡，且專業能力不足、與同仁溝通及互動不佳等，監察院約詢黃清欽進行業務抽測，更驗證其專業能力不足，認為移民署應審慎評估黃清欽擔任單位主管的適任性，或確實對其加強相關輔導與訓練再予調派，確保所屬單位專業、團結與向心。

對於黃清欽短時間改派主管職，是否還會調整職務以及對於監察院調查回應，移民署對此表示，尊重監察院調查報告，相關案情還在內部處理調查，不便對外說明。