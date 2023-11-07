涉混充醫療口罩 蛙蛙文創遭起訴

蛙蛙文創負責人張友慧。圖／聯合報系資料照片 二○二○年新冠肺炎期間，蛙蛙文創負責人張友慧（原名張智人）、胞弟張維倫，涉嫌未經衛福部核准製造一般口罩並混充醫療口罩售出，接下大量訂單後無法如期出貨，不法獲利四四○一萬餘元，號稱史上最大口罩消費糾紛。台北地檢署昨依醫療器材管理法等罪嫌起訴張友慧、張維倫與蛙蛙文創公司；至於五○五人提告訂購口罩未出貨，檢方認定屬民事糾紛，蛙蛙文創主管及員工廿五人獲不起訴處分。

起訴指出，張友慧、張維倫等人未取得製造醫療口罩的醫療器材許可證生產口罩，又未經特威公司授權同意，委託不知情廠商印製特威公司紙盒，由數十名員工將一般口罩裝入紙盒、混充醫用口罩賣出，不法獲利四四○一萬二○九五元。事後多名消費者反映口罩品質不良、包裝有異及廠商延遲出貨，報警處理。

檢方指控，張友慧、張維倫及蛙蛙文創未經核准販售製造醫療器材、冒用他人醫療器材標籤，涉犯醫療器材管理法、詐欺及偽造準私文書等罪嫌，建請法院依法宣告沒收犯罪所得。

蛙蛙文創、拾穗公司（前身為好妙文創）前負責人李子斌也涉犯醫療器材管理法及詐欺等罪嫌，李於二○二一年離世，不起訴處分。

至於五○五人向蛙蛙文創訂購口罩未收到商品，檢方認為無法單憑出貨或延遲退款就認定被告有詐欺犯意。蛙蛙文創無法如期出貨給消費者後，業務人員透過向消費者解釋並詢問更換意願、製作「退換貨協議」或舉行協調會等，屬民事債務不履行問題，宜另循民事程序救濟，與刑責無涉。