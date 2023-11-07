聽新聞
test
0:00 / 0:00
涉混充醫療口罩 蛙蛙文創遭起訴
二○二○年新冠肺炎期間，蛙蛙文創負責人張友慧（原名張智人）、胞弟張維倫，涉嫌未經衛福部核准製造一般口罩並混充醫療口罩售出，接下大量訂單後無法如期出貨，不法獲利四四○一萬餘元，號稱史上最大口罩消費糾紛。台北地檢署昨依醫療器材管理法等罪嫌起訴張友慧、張維倫與蛙蛙文創公司；至於五○五人提告訂購口罩未出貨，檢方認定屬民事糾紛，蛙蛙文創主管及員工廿五人獲不起訴處分。
起訴指出，張友慧、張維倫等人未取得製造醫療口罩的醫療器材許可證生產口罩，又未經特威公司授權同意，委託不知情廠商印製特威公司紙盒，由數十名員工將一般口罩裝入紙盒、混充醫用口罩賣出，不法獲利四四○一萬二○九五元。事後多名消費者反映口罩品質不良、包裝有異及廠商延遲出貨，報警處理。
檢方指控，張友慧、張維倫及蛙蛙文創未經核准販售製造醫療器材、冒用他人醫療器材標籤，涉犯醫療器材管理法、詐欺及偽造準私文書等罪嫌，建請法院依法宣告沒收犯罪所得。
蛙蛙文創、拾穗公司（前身為好妙文創）前負責人李子斌也涉犯醫療器材管理法及詐欺等罪嫌，李於二○二一年離世，不起訴處分。
至於五○五人向蛙蛙文創訂購口罩未收到商品，檢方認為無法單憑出貨或延遲退款就認定被告有詐欺犯意。蛙蛙文創無法如期出貨給消費者後，業務人員透過向消費者解釋並詢問更換意願、製作「退換貨協議」或舉行協調會等，屬民事債務不履行問題，宜另循民事程序救濟，與刑責無涉。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言