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未專心監督！千萬元遊艇燒毀 維修技師涉過失責任嘉檢起訴

中央社／ 嘉義市6日電

林姓維修技師2年前至嘉義縣布袋遊艇港修繕私人遊艇發電機，價值逾千萬元遊艇竟起火燃燒，林姓技師遭提告，嘉檢認為他未專心監督，涉及過失責任，依法起訴。

台灣公主遊艇公司的金大駕號遊艇停靠嘉義縣布袋遊艇港，民國110年10月19日下午發生火警，消防局出動東石等消防分隊搶救，撲滅火勢後，價值新台幣逾千萬元的整艘遊艇已焦黑，無人員傷亡。

嘉義地檢署的起訴書指出，46歲林姓男子受郭姓男子委託修繕金大駕號遊艇發電機，林男於110年10月19日上午11時9分前往維修，因遊艇無電力足以開啟機艙艙門以拆卸發電機，林男開啟碼頭旁設置岸上的電源開關。

檢方表示，林男於同日中午12時44分離開金大駕號遊艇，步行至鄰近其它遊艇上休息並與他人聯繫，而機艙內電瓶因電氣因素引燃周邊油污等可燃物，同日下午1時9分許起火燃燒，林男因位於上風處及專注聯絡事宜，過了5分鐘後才發現火勢並嘗試滅火未果，通報消防局請求灌救。

事發後，金大駕號遊艇前後甲板、駕駛台、上層沙龍及下層廚房等區域及機艙、艇殼受到燻燒而嚴重毀損外，並延燒波及台灣公主遊艇公司所有的浮碼頭木走道等，損失慘重，郭男對林男提告。

檢方指出，依據嘉義縣消防局調查鑑定書內容，遊艇起火處殘留的電源線路，有4條導線呈現熔痕，為明確短路特徵，研判發生短路現象時，產生的高溫及電火花引燃周邊油污等可燃物起火燃燒。

起訴書表示，林男否認涉及失火燒毀他人物品罪嫌，並辯稱因無法開啟機艙艙門以拆卸發電機，才會開啟岸上電源，也無其他方式進入機艙，以確認電瓶電源線是否接好、電線是否破損等，只能在駕駛艙內配電盤上確認4個電瓶均呈現充電狀態，當時也沒有開啟其他設備，原則上應該不會呈現通電狀態。

檢方認為林男應於電瓶充電過程中善盡監督及防範意外責任，若為預防充電過程發生火災，最佳監督位置除視覺角度、接近滅火器具外，選擇下風處為一般常識。

不過，林男卻在上風處的遊艇休息且未專心監督，而錯過第一時間持遊艇滅火器消滅火源機會，因此，依法起訴。雙方因賠償金多寡無共識，未達成和解。

遊艇 機艙 嘉義

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