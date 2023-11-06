最大口罩糾紛！蛙蛙文創涉一般口罩混充醫療口罩 負責人遭起訴
2020年新冠肺炎流行期間，蛙蛙文創負責人張友慧（原名張智人）、胞弟張維倫，涉嫌未經衛福部核准製造一般口罩、混充醫療口罩售出，無法如期出貨，不法獲利共4401萬餘元，號稱史上最大口罩消費糾紛。台北地檢署今偵結，依涉犯醫療器材管理法等罪嫌起訴張友慧、張維倫與蛙蛙文創公司；至於505人提告訂購口罩未出貨，檢察官認定屬於民事糾葛，被告25人獲不起訴處分。
北檢前年10月指揮調查局桃園市調查處搜索5處，依違反醫療器材管理法約談負責人張友慧及張維倫兄弟檔共4人到案。
蛙蛙文創及好妙文創前負責人李子斌也涉犯醫療器材管理法，不過李子斌於2021年已歿，故獲不起訴處分。
起訴書指出，張維倫自2020年9月19日起擔任蛙蛙文創湖口口罩廠現場負責人，未經核准站自製造印有鋼印「True Colors」的口罩，接續委託不知情的億彩公司印製「特威公司」的紙盒，數十名員工將一般口罩混充醫用口罩，寄送給消費者，不法獲利4401萬2095元。事後民眾投訴口罩品質不良，寄出存證信函要求蛙蛙文創停止使用他牌口罩紙盒。
檢方指出，張友慧、張維倫及蛙蛙文創未經核准，擅自販售製造醫療器材、冒用他人醫療器材標籤，涉犯醫療器材管理法、詐欺、偽造準私文書等罪嫌，不法獲利共4401萬2095元。檢方建請法院依法宣告沒收，全部或一部分不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
另外，有關505人提告向蛙蛙文創訂購口罩卻未收到商品方面，檢方認定屬於民事糾葛，被告不具有詐欺犯意，不構成詐欺，被告25人獲不起訴處分。
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