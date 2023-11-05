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債主不滿債務人避不見面 將她個資P0上臉書及IG吃官司

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

陳姓女子和王姓女被害人疑有債務糾紛，陳女不滿王女避不見面，被控上網到臉書網頁及IG通訊軟體網頁，涉嫌張貼含有王女姓名、照片等個人資料，台南地院法官依陳女違反個人資料保護法，判處她有期徒刑3月，得易科罰金，案可上訴。

判決說，陳女今年4月12日下午10點30分，在她位於台南市住處，以行動電話聯繫網際網路登入不特定人得共見共聞臉書網頁及IG通訊軟體網頁，張貼含有王女姓名、照片等個人資料並指王女積欠債務，避不見面，屢次給機會，還是滿口謊言，辜負一群幫她想辦法的朋友。

陳女PO文說，發文想告訴各位，這個人躲著不出來，在路上看到她，請告訴她，「我很擔心她想不開，請多多跟我報一下平安」等語侮辱王女。案經王女向警方提告、南檢起訴。

陳女雖承認在臉書及IG網頁上，張貼包含王女照片及名字等留言，但矢口否認有何違反個資法及公然侮辱犯意，辯稱，王女欠她和男友的錢80萬元，避不見面，王女情緒不穩定，只是將她放於臉書上的照片及姓名公布，也是關心她的安危。

法官經查認為，陳女於開庭表示2023年3、4月間，王女共向她與其男友借款，都以現金交付，無任何擔保或憑據，也未約定利息，這與一般借貸情形相違；從陳女借款給王女的紀錄來看，多筆提款紀錄與其所述不符，只能證明陳女與王女之間有不明債務糾紛。

法官審視陳女張貼內容前後脈絡，認為陳PO文內容與向其他人表明擔心告訴人安危並無任何關係，陳女張貼的目的如是為擔心告訴人安危，也無需將王女相關資訊予以公開，陳女以這種方式利用王女的個人資料，有違比例原則；陳女是因與王女已有糾紛，才張貼王女照片、姓名，張貼「積欠債務，避不見面，屢次給機會還是滿口謊言」等語，陳女確有損害王女名譽主觀意圖，合於「損害他人之利益」要件，並有公然侮辱的故意。

法官審酌，陳女行為同時觸犯刑法第309條第1項公然侮辱罪，及個人資料保護法第41條第1項的非法利用個人資料罪，為想像競合犯，應從一重的非公務機關非法利用個人資料罪處斷。

陳姓女子和王姓女被害人有不明債務糾紛，陳女不滿王女避不見面，被控上網到臉書網頁及IG通訊軟體網頁，涉嫌張貼含有王女姓名、照片等個人資料，台南地院法官依陳女違反個人資料保護法，判處她有期徒刑3月，得易科罰金，案可上訴。圖／本報資料照
陳姓女子和王姓女被害人有不明債務糾紛，陳女不滿王女避不見面，被控上網到臉書網頁及IG通訊軟體網頁，涉嫌張貼含有王女姓名、照片等個人資料，台南地院法官依陳女違反個人資料保護法，判處她有期徒刑3月，得易科罰金，案可上訴。圖／本報資料照

債務 公然侮辱

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