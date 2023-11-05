影／深夜率眾包圍三重派出所 警陸續逮捕14人：嚴辦絕不縱容

新北市三重警分局針對三重派出所昨晚遭群眾包圍滋事，驅離之後隨即循線開始逮人，目前已有14人查緝到案，上午分局長張國哲主持記者會，強調公權力不容挑釁，任何挑戰法律的失序行為，一定追究到底依法嚴辦，將依聚眾妨害秩序及妨害公務罪嫌移送地檢署。

整起事件起因於昨天凌晨3時許，50歲翁姓男子與44歲王姓妻子在街頭互相咆哮拉扯、妨害安寧，警方獲報趕抵，2人都有喝酒且情緒激動不願配合勸阻，翁男更爆粗口動手推擠員警，被強制帶回三重派出所保護管束，2個多小時之後責由家人帶回。

孰料這對夫妻昨晚9時57分，竟帶了將近20人到三重派出所鬧事，不僅把廂型車開上人行道，直接堵在派出所門口，更聚眾叫囂、嗆聲、拋撒紙張、辱罵髒話，甚至有人衝進所內又被推出，囂張挑戰公權力，還自拍影片上傳網路影音平台。

警方當時為避免激化群眾情緒擴大事端，並未強制逮人，待支援警力趕抵，所有群眾於晚間10時05分被驅離現場。事後警方依據蒐證內容報請檢察官指揮偵辦，今天凌晨2時25分先逮捕翁男、王女等9人，後續又再查緝5人，目前累計共14人到案。