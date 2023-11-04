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金屬加工業勞工告雇主延遲發工資 法院判付80萬多元
屏東縣陳姓男子於屏南工業區內一間金屬加工製造業上班逾20年，因公司去年延遲發工資，使他在今年辦理非自願離職，陳男向法院提起民事訴訟，要求老闆給付積欠工資、資遣費及退休金共80萬多元，而公司於審理期間皆未到庭答辯，該案經屏東地方法院民事庭一審，認定陳男所言事實，判雇主敗訴，應給付陳男80萬多元，可上訴。
陳男到庭主張，他從1999年9月任職於該公司，因雇主從去年12月起就未依勞動契約約定每月5日發放薪資，他於今年3月15日辦理非自願離職，公司應依勞動契約，給付今年積欠的2個月薪資共7萬9788元。
另外，依勞動基準法，雇主對於非自願離職勞工應給付資遣費，他任職該公司年資共計23年6個月又9天，所以公司需付24萬4116元，再依勞工退休金條例，需付退休金48萬1584元，由此要求老闆應給付共計80萬5488元。
民事庭法官審酌，雇主經合法通知，並未到場爭執，也沒有提出任何書狀作聲明或陳述，再查閱陳男提出的積欠工資證明、積欠資遣費證明、退休金結算同意書等，認定陳男所言事實，判雇主敗訴，應給付陳男合計80萬5488元，再依勞動事件法第44條第1項、第2項規定，應依職權宣告假執行，並同時宣告雇主提供相當擔保金額後，得免為假執行，全案可上訴。
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