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很會藏！200人職業賭場躲「偏遠鐵皮鴿舍」 雄警逮獲78人

聯合報／ 記者古和純／高雄即時報導

高雄岡山大勇路上某鐵皮屋鴿舍，竟然可容納200人的職業賭場，岡山分局接獲線報，昨晚突擊鐵皮廠房，一舉逮到賭場主持人44歲吳姓男子等78人，其中賭客年紀最老75歲，最年輕27歲，查扣抽頭金2萬200元、賭資15萬200元及紙質天九牌等物，全案依賭博罪及違反社會秩序維護法移送偵辦。

「誰想得到會藏在鐵皮鴿舍內，掩人耳目！」岡山分局指出，吳男為了躲避查緝，藏身在岡山大勇路段的鐵皮廠房，經營職業賭場供賭客們聚賭。

警方指出，賭場主持人44歲吳男、司機54歲林姓男子、31歲把風許姓男子等工作人員及賭客等共78人，其中賭客年齡在50歲至70歲居多。由於該處地處偏僻且鐵皮屋半戶外空間寬廣，警粗估，這個職業賭場「至少可容納近200人。」

當警方到場時，內部賭客及工作人員還一頭霧水，全被叫住「請坐！請坐！不要亂跑！」現場查扣抽頭金2萬200元、賭資15萬200元、紙質天九牌（已使用）1副、夾子1批、橡皮筋1批、骰子1批、計時器1個、押寶盒1個等賭博工具。

職業賭場藏匿在鐵皮屋鴿舍內，掩人耳目。記者古和純／翻攝
職業賭場藏匿在鐵皮屋鴿舍內，掩人耳目。記者古和純／翻攝
職業賭場藏匿在鐵皮屋鴿舍內，掩人耳目。記者古和純／翻攝
職業賭場藏匿在鐵皮屋鴿舍內，掩人耳目。記者古和純／翻攝
職業賭場藏匿在鐵皮屋鴿舍內，掩人耳目。記者古和純／翻攝
職業賭場藏匿在鐵皮屋鴿舍內，掩人耳目。記者古和純／翻攝

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