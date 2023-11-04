很會藏！200人職業賭場躲「偏遠鐵皮鴿舍」 雄警逮獲78人

高雄岡山大勇路上某鐵皮屋鴿舍，竟然可容納200人的職業賭場，岡山分局接獲線報，昨晚突擊鐵皮廠房，一舉逮到賭場主持人44歲吳姓男子等78人，其中賭客年紀最老75歲，最年輕27歲，查扣抽頭金2萬200元、賭資15萬200元及紙質天九牌等物，全案依賭博罪及違反社會秩序維護法移送偵辦。

「誰想得到會藏在鐵皮鴿舍內，掩人耳目！」岡山分局指出，吳男為了躲避查緝，藏身在岡山大勇路段的鐵皮廠房，經營職業賭場供賭客們聚賭。

警方指出，賭場主持人44歲吳男、司機54歲林姓男子、31歲把風許姓男子等工作人員及賭客等共78人，其中賭客年齡在50歲至70歲居多。由於該處地處偏僻且鐵皮屋半戶外空間寬廣，警粗估，這個職業賭場「至少可容納近200人。」