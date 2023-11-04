竹市萬聖遊行爭議指使「臉譜男」？他怒回：勿含血噴人

新竹市政府上周六萬聖節大遊行出現8名「臉譜男」抽菸包圍「新政治提款機」裝扮人的爭議事件，話題持續延燒。有媒體與政論節目點名幕後指使者是無黨籍議員鄭慶欽，鄭在臉書發文駁斥是子虛烏有、不要含血噴人，反批是操弄政治新聞。竹市警方重申偵查不公開，並籲請尊重檢警專業、正視絕不縱容決心，切勿穿鑿附會。

鄭慶欽為本屆新當選的新竹市北區市議員，為無黨籍，加入國民黨與民眾黨議員成立的「新聯線政團」運作。近日因為萬聖節大遊行「臉譜男」風波延燒，鄭慶欽被點名與此事有關，引發話題。

鄭慶欽昨天深夜在臉書發文表示，「有名嘴說，因為我常走宮廟、常拿香拜拜，所以萬聖節的8+9（臉譜人）就是我指使的。做人做事講話都要有良心，不要子虛烏有、含血噴人。」

鄭慶欽不滿直言，別以為自己是名嘴就可以胡言亂語帶風向掩飾自己人的行為，讓別人揹黑鍋就是你們這群人的嘴臉，真是罪大惡極。「有一句台語說（大到內褲不穿仔）就是你們這些人的寫照。」

鄭慶欽還說，「你們不用拜神，因為你們把自己當神般的操弄政治新聞。」「不要用八家將開臉的文化，拿來遮掩你們卑鄙的政治手段」，痛斥這些人將髒手拿開。

針對臉譜男引發爭議，竹市警方當天晚上以違反菸害防治法查辦，警方說明，活動當下臉譜男與提款機裝扮者未有任何言語交談，且分局員警到場查處後，該名提款機裝扮者亦未表示遭受不法侵害，是否涉犯強制罪有待釐清。惟為避免衍生衝突，警方加派警力到場蒐證戒護。