快訊

柯文哲拋民調誤差內也當副手 侯友宜：不要再回到原點

誤會台東「鐵花村」滅村！ 僅音樂聚落熄燈 「波浪屋、鐵道藝術村」都還在

公天竺鼠裝女生混進籠內「1年狂生88隻」 飼主1決定翻身變百萬富婆

聽新聞
test
0:00 / 0:00

竹市萬聖遊行爭議指使「臉譜男」？他怒回：勿含血噴人

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導

新竹市政府上周六萬聖節大遊行出現8名「臉譜男」抽菸包圍「新政治提款機」裝扮人的爭議事件，話題持續延燒。有媒體與政論節目點名幕後指使者是無黨籍議員鄭慶欽，鄭在臉書發文駁斥是子虛烏有、不要含血噴人，反批是操弄政治新聞。竹市警方重申偵查不公開，並籲請尊重檢警專業、正視絕不縱容決心，切勿穿鑿附會。

鄭慶欽為本屆新當選的新竹市北區市議員，為無黨籍，加入國民黨與民眾黨議員成立的「新聯線政團」運作。近日因為萬聖節大遊行「臉譜男」風波延燒，鄭慶欽被點名與此事有關，引發話題。

鄭慶欽昨天深夜在臉書發文表示，「有名嘴說，因為我常走宮廟、常拿香拜拜，所以萬聖節的8+9（臉譜人）就是我指使的。做人做事講話都要有良心，不要子虛烏有、含血噴人。」

鄭慶欽不滿直言，別以為自己是名嘴就可以胡言亂語帶風向掩飾自己人的行為，讓別人揹黑鍋就是你們這群人的嘴臉，真是罪大惡極。「有一句台語說（大到內褲不穿仔）就是你們這些人的寫照。」

鄭慶欽還說，「你們不用拜神，因為你們把自己當神般的操弄政治新聞。」「不要用八家將開臉的文化，拿來遮掩你們卑鄙的政治手段」，痛斥這些人將髒手拿開。

針對臉譜男引發爭議，竹市警方當天晚上以違反菸害防治法查辦，警方說明，活動當下臉譜男與提款機裝扮者未有任何言語交談，且分局員警到場查處後，該名提款機裝扮者亦未表示遭受不法侵害，是否涉犯強制罪有待釐清。惟為避免衍生衝突，警方加派警力到場蒐證戒護。

警方也強調，活動結束立即全面檢視現場蒐證影像，為釐清是否涉犯強制罪嫌，正由新竹地方檢察署指揮偵辦。警方籲請尊重檢警專業、正視絕不縱容決心，切勿穿鑿附會。

無黨籍議員鄭慶欽駁斥指使臉譜男到場的指控，直言是含血噴人。圖／取自鄭慶欽臉書
無黨籍議員鄭慶欽駁斥指使臉譜男到場的指控，直言是含血噴人。圖／取自鄭慶欽臉書
新竹市政府上周六萬聖節大遊行發生8名「臉譜男」抽菸包圍「新政治提款機」裝扮人的爭議。記者張裕珍／攝影
新竹市政府上周六萬聖節大遊行發生8名「臉譜男」抽菸包圍「新政治提款機」裝扮人的爭議。記者張裕珍／攝影
新竹市政府上周六萬聖節大遊行發生8名「臉譜男」抽菸包圍「新政治提款機」裝扮人的爭議。記者張裕珍／攝影
新竹市政府上周六萬聖節大遊行發生8名「臉譜男」抽菸包圍「新政治提款機」裝扮人的爭議。記者張裕珍／攝影
新竹市政府上周六萬聖節大遊行發生8名「臉譜男」抽菸包圍「新政治提款機」裝扮人的爭議。記者張裕珍／攝影
新竹市政府上周六萬聖節大遊行發生8名「臉譜男」抽菸包圍「新政治提款機」裝扮人的爭議。記者張裕珍／攝影

新竹 提款機 議員

延伸閱讀

環團遊行出動蝸牛車 諷各總統參選人能源政策牛步

司機腫瘤開刀釀竹市公車減班 高虹安：外縣市司機增援

竹市「藝文高地」2大工程解約停擺 重啟設計監造進度曝

風城染黑？竹市警宣布偵破「三光幫」暴力討債、賭博等罪嫌

相關新聞

竹市萬聖遊行爭議指使「臉譜男」？他怒回：勿含血噴人

新竹市政府上周六萬聖節大遊行出現8名「臉譜男」抽菸包圍「新政治提款機」裝扮人的爭議事件，話題持續延燒。有媒體與政論節目點...

台南砂石車擦撞機車八旬女騎士不治 司機30萬和解獲緩刑

林姓男子今年2月1日9時許駕駛砂石車，沿台南市北區公園南路由西向東行駛，經該路與北門路2段口左轉時，87歲甘姓女騎士同向...

男邀女模上摩鐵外拍 性侵害她崩潰亡 法官重判12年

劉姓男子前年找一名女模特兒到汽車旅館一對一外拍，半強迫先要求脫衣服拍攝内衣照，再動手脫其胸罩拍上空照，趁機性侵得逞，導致...

夜店殺警案 薛貞國非因公死亡...遺孀敗訴

台北市信義區九年前發生夜店殺警案，時任信義警分局偵查佐薛貞國被眾人圍毆致死，遺孀及子女申請撫卹，銓敘部決議依「意外死亡」...

誆治癌卻害死 密醫吸金判7年

葉姓婦人罹肺腺癌，二年前遭注射不明針劑後不治，檢警追出某生技公司以未經許可的幹細胞療法，由楊姓密醫等七人為葉婦等七名病友...

郭台銘生意夥伴連署涉賄 30萬交保

鴻海創辦人郭台銘參選總統連署書破百萬份，爭議卻不斷。士林地檢署前天發動第三波搜索約談五人，訊後聲押一人獲准，另二人卅萬元...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。