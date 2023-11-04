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夜店殺警案 薛貞國非因公死亡 遺孀敗訴

聯合報／ 記者林孟潔／台北報導

信義警分局偵查佐薛貞國在夜店被圍毆致死，銓敘部依「意外死亡」撫卹，薛的遺孀及子女提行政訴訟，台北高等行政法院判敗訴。圖／聯合報系資料照片
信義警分局偵查佐薛貞國在夜店被圍毆致死，銓敘部依「意外死亡」撫卹，薛的遺孀及子女提行政訴訟，台北高等行政法院判敗訴。圖／聯合報系資料照片

台北市信義區九年前發生夜店殺警案，時任信義警分局偵查佐薛貞國被眾人圍毆致死，遺孀及子女申請撫卹，銓敘部決議依「意外死亡」核發撫卹金，但家屬認為薛為「因公死亡」，提行政訴訟救濟，台北高等行政法院認為薛案發前飲酒、起腳，不屬於依法執行職務，非因公死亡，判遺孀敗訴。

男子曾威豪二○一四年與女友劉芯彤在「SPARK」夜店與安管人員發生衝突，劉女致電約男子蕭叡鴻商討如何討回公道，蕭約人到夜店助勢。當時休假的薛接獲通報，與同事到場排解，薛被眾人以棍棒、紅龍柱圍毆致死。

遺孀申請因公撫卹，銓敘部審查小組為避免延宕發給撫卹金，先按病故標準核發，待釐清司法案件、完成調查後，最終決議依「意外死亡」撫卹。

北高行指出，根據警政署員警飲用酒類禁止服勤規定，服勤時不得飲酒，或有酒態、帶有酒味等，服勤前若有飲酒，應事先請假或報請調整勤務時段。反之，擅自服勤，不算依法執行職務。

法院認為，薛血液酒精濃度換算呼氣值為○點九二五毫克，相關人員也指薛案發前在餐館、酒店餐敘飲酒，可見事故發生前薛已重度飲酒，足以影響衝突判斷能力，不應擅自服勤。

北高行根據刑事二審判決，認為第三波衝突是因薛貞國對曾威豪「起腳」，動作超出執行職務範圍，引起其他人反擊，這也不是依法執行職務，銓敘部依「意外死亡」撫卹，而非因公死亡，處分沒有違誤。本件可上訴。

夜店 殺警 酒精

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