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遭鄭仲茵指控家暴、強迫行房…陳冠霖才提告妨害名譽 突撤回不起訴

聯合報／ 記者蔣永佑／台北即時報導

藝人鄭仲茵今年初出面指控同為藝人的前夫陳冠霖，20年前在泰國蜜月旅行時無視她已懷孕，不僅強迫行房，在飯店房間內持電話筒、酒瓶毆打，用枕頭悶臉險些無法呼吸，以及在KTV對她暴力相向。陳冠霖為此提告妨害名譽，檢方偵辦期間，男方又具狀撤告，台北地檢署今將鄭女不起訴。

今年3、4月間，當年婚姻僅維持1年的鄭、陳兩人開始隔空互嗆，女方受訪時表示提及男方沒盡父親責任，男方則回嗆女方「惡人先告狀」，後來女方又公布男方對她懷孕5個月施暴後寫下的悔過書。不料沒想到3個月後，男方又在KTV對女方動手，以致女方到警局驗傷備案，並申請保護令。

當時雙方你來我往，外界是霧裡看花，後來連陳冠霖現任妻子謝欣誼都加入戰局，出面力挺丈夫，表示自己多年婚姻期間，陳冠霖是個好丈夫、好父親，也沒有任何脫軌和暴力行為。

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線

藝人鄭仲茵控前夫陳冠霖家暴，遭男方提告妨害名譽後又撤告獲不起訴。圖／聯合報系資料照片
藝人鄭仲茵控前夫陳冠霖家暴，遭男方提告妨害名譽後又撤告獲不起訴。圖／聯合報系資料照片
藝人鄭仲茵控前夫陳冠霖家暴，遭男方提告妨害名譽後又撤告獲不起訴。圖／聯合報系資料照片
藝人鄭仲茵控前夫陳冠霖家暴，遭男方提告妨害名譽後又撤告獲不起訴。圖／聯合報系資料照片

陳冠霖 婚姻 丈夫

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