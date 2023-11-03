持金卡來台遭渣男家暴騙財 應曉薇籲修法保護外國人

台北市議員應曉薇接獲一名來自新加坡女華僑陳情，控訴遭台灣一位蔡姓男子家暴、騙財，身心受創，該男有多項前科，此事凸顯台灣司法要保護來台的外國籍民眾。北市府警察局表示，若外籍民眾碰上家暴等案件，會協助申請緊急保護令並確保安全，可撥打113受虐專線，切勿隱忍，要將施暴人繩之以法。記者致電詢問蔡姓男子，兩通電話接通後，就被蔡男掛掉。

被害女子說，是2021年持就業金卡的新加坡籍女性，她以母語英文指控，蔡姓男子起初斯文有禮，且稱在多國做生意，一年半後便同居，孰料竟是惡夢開始。

蔡男會以信用卡額度不足、訂購商品沒錢付款等各式理由，要求墊付卻未還款，「可以公開的金額就達百萬起跳。」同居期間甚至被該男子以枕頭悶住頭部、暴力相向。

就連原本以被害女子為名的租屋合約，蔡男利用話術更改為自己，沒幾天後被害人遭趕出門，近期回去拿家具等物品時，反被蔡男控告侵入民宅等罪，身心嚴重受創。

應曉薇說，該男遊走多家知名社團，欺騙社友也矇騙多位經濟基礎女性，背有酒駕、竊盜、妨害自由等多項前科，認為政府應該公開類似的犯嫌資訊，避免他人受害，也認為要保護不了解本國法律的外國籍人士，萬一遇到家暴該如何自保。

北市警察局婦幼隊長許煜凡說，外國人遭家暴也與本國籍處理相同，警局也會提供8種語言服務，安排被害人申請緊急保護令、護送安置機構或醫院，也會派員警、家防官等送抵保護令，並與社政單位蒐證回報。

北市社會局家防中心副主任王儀玲也說，只要是被害人不分本國外國籍，都會給予經濟扶助、開庭前的準備及人身安全保護，就連晚間也會提供緊急救援。

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