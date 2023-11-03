立委吳怡玎父親炒股獲利2213萬 法院判關2年半定讞

前立委吳光訓15年前以子女等人的名義炒作捷超公司股票，不法獲利2213萬餘元，他更一審曾獲判無罪，但判決被最高法院撤銷，更二審認定他罪證明確，依證券交易法高買證券罪判刑2年6月，最高法院駁回上訴，全案定讞，吳光訓確定要入獄。

吳光訓曾當選多屆國大代表、立委，2004年競選高雄縣立委期間曾被控賄選，最終獲判無罪確定；2020立委選舉國民黨將吳光訓的長女吳怡玎，列入不分區名單第9名，如今吳怡玎是現任立委。

吳光訓任職豐銀證券公司董事長期間，2008年陸續用子女、下屬的證券帳戶，購入捷超公司的融資股票7492仟股，但事後面臨「斷頭」，為避免虧損，他同年大量成交買進、賣出捷超股票，衝高成交量，捷超股價明顯上漲，讓他賺進千萬元。

一審認定吳光訓大量交易拉抬捷超公司股價賺進2213萬多元，依犯高買證券罪判4年徒刑，二審不認為他有刻意炒股賺錢，改依製造證券交易活絡表象罪判3年6月，但判決被最高法院撤銷。

更一審認為炒作捷超股價或製造交易活絡的不法事證不足，改判吳光訓無罪，判決再度被撤銷發回更審；更二審指出，吳光訓為了自身利益，以他人名義操縱捷超公司股票交易及股價，導致捷超公司股價、成交量，與同類股及大盤指數明顯不同。