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花蓮縣住民行政處臨時人員被同事控言語性騷 記申誡

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導

花蓮縣政府原住民行政處一名資深楊姓臨時人員，接連遭同事指控言語騷擾及霸凌，其中一人提出性騷申訴，縣府人事處組成調查小組，確認言語性騷屬實，楊男被記申誡一支，已調離原工作場所，連同主管都需接受性平教育課程。處長督固．撒耘今天表示，會深刻檢討，加強內部管理。

縣議會定期會今天上午議程為原行處工作會報，意見交換時，縣議員楊華美表示今年6月接獲陳情，台灣原住民族文化館一名楊姓員工，被控性騷、職場霸凌，8月再接到其他人陳情，同樣遭楊言語性騷；此外，一名4月退役的替代役男指控，由楊負責核發的600元返鄉津貼，超過半年還沒領到。

楊華美還說，今年4月原行處另一個科室，還有一名年輕員工輕生，家屬傷心欲絕。她認為原行處接連發生爭議事件，顯示內部管理失當，還有很大的改進空間。

原行處長督固．撒耘說，楊姓臨時人員服務10多年，負責原民館環境維護，屬於工頭性質，態度認真，但講話比較大聲、直率、不文雅，讓女性同仁感到不舒服，雖然沒有肢體接觸，但性騷就是性騷，沒有輕重之分，已將楊調回處內，隔開工作場域；返鄉津貼發放確實延誤，該名役男同梯共3人，會盡快處理。

「會深刻檢討」，督固．撒耘表示，原行處工作龐雜，近百名員工大部分是臨時人員，不如公務員易作強制規範，會努力調整改進管理。

花蓮縣府人事處長曾淑芬表示，接獲性騷申訴後，依照程序由公正人士組成調查小組，9月上旬提出調查報告，申訴委員會討論後，認定楊男確實有不當言語，且經常出現在申訴人面前，讓申訴人感到被言語騷擾、焦慮不安，10月25日作成紀錄，記楊申誡一支及8小時性平教育課程，主管同樣需上性平課程，也針對原行處整體性別意識強化安排團體課程，另提供申訴人心理諮商輔導。

花蓮縣政府原行處台灣原住民族文化館一位楊姓員工，遭女性員工申訴性騷，調查認定屬實，將楊記申誡一支，調離原工作場所。記者王燕華／攝影
花蓮縣政府原行處台灣原住民族文化館一位楊姓員工，遭女性員工申訴性騷，調查認定屬實，將楊記申誡一支，調離原工作場所。記者王燕華／攝影

替代役男 主管

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