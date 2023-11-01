持刀狠殺2人！「媽媽嘴命案」凶手近況曝 桃園女監典獄長：曾參加啦啦隊
民國102年2月發生震驚社會的八里雙屍命案，凶手謝依涵被判無期徒刑定讞，正在桃園女監服刑。典獄長林憲銘今天被問到謝依涵近況，他說，謝依涵在獄中情緒穩定，曾參加啦啦隊活動。
法務部今天下午舉行媒體茶敘，由矯正署報告，矯正署長周輝煌指出，因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情睽違3年的矯正機關聯合展售會將於3日起連3天在桃園中正藝文特區登場，活動以少年復歸及自營商城為主軸，內容宣導矯正學校改制後新氣象、展出全國矯正機關藝文技訓成果，並展現收容人在監獄內努力自新的面向。
桃園女子監獄典獄長林憲銘說明，這次展售會設計集章闖關遊戲，來現場參與的民眾可透過集章闖關、有獎徵答及影片觀賞等活動，打破對「監獄」舊有的刻板印象，藉由探索收容人的故事與改變，現場感受「破繭而出．藝心向前」的氛圍。
媒體詢問，受刑人謝依涵在獄中狀況，有無手作產品參與這次的展售會。林憲銘對此表示，謝依涵在獄中情緒穩定，母親經常來面會她，謝依涵入監時的第一年，監獄曾列管1年，謝依涵目前獲配發下工廠工作，是在第一工場折紙袋，曾參加啦啦隊的藝文活動，又唱又跳，與平常人無異，看不出是殺害2條人命的殺人犯。
林憲銘說，之前看過謝依涵的判決書，謝依涵供稱因當時要與男友結婚，需錢孔急，才起意殺人；案件審理期間，法院囑託專家對謝依涵進行相關鑑定，認為謝依涵再犯可能性低，接受矯正、再社會化可能性高，並沒有剝奪生命與社會永久隔離必要，最終判決無期徒刑定讞，入監服刑。
謝依涵被控於民國102年2月在咖啡店內下藥迷昏富商夫婦陳進福、張翠萍，持刀殺害2人棄屍淡水河，並盜領2人存款，遭判處無期徒刑定讞。
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