承攬世界明珠土方…美鷹會「毛毛蟲」王建翔涉濫倒廢土 恐關至少1年

綽號「毛毛蟲」天道盟美鷹會成員王建翔，與寶和會邵柏傑同為美鷹會精神領袖王鑫左右手，他隨著王鑫回台後，涉嫌瞄準土方產業違法清運暴利從事不法。王建翔承攬世界明珠豪宅建案土方工程，遭士林地檢署抓包搜索「北土南運」違法棄土，王建翔否認犯行，但他曾講過「南部下大雨，土進不去」罪證確鑿，今遭起訴求處重刑，面臨1年以上徒刑。

檢方查出，美鷹會逞凶鬥狠在於開槍奪命，槍手立即逃離出境，王涉以黑幫勢力進入土方市場，做生意手法夠高明，王建翔入主財務困難的上市公司，取得經營權，更名永利聯合公司，從事土方清運，在取得台企公司經營權，以台企投標承攬建案土方工程，經營收作為上市公司營收。

王建翔擔任台北土石方同業公會理事長期間，也是全國土方聯合會常務理事，陳偉國則是全國土方聯合會理事長，及環保尖兵公司負責人。

世界明珠建案開挖五層，總開挖土方量為31萬6千立方米，台企公司和環保尖兵公司，各承攬15萬8千餘立方米的土方清運工程。

檢方查出，王、陳的公司都沒有砂石車可運棄建案，陳偉國從事土方工程已久，熟悉的調度車隊運棄土方，王則是透過理事長身分拓展人脈，命侯姓小弟成立永歷公司，加入陳叫車的line群組，由侯擔任「土頭」出面調度出砂石車出車，載往彰化、雲林、嘉義等中南部違法棄土。

王建翔否認犯罪，辯稱不知情，拉小弟墊背，他聲稱，都是侯韋齊和砂石司機胡亂瞎搞。檢察官掌握跡證，王涉案事證明確，還曾經講過「南部下大雨，土進不去」。陳偉國則早早認罪，聲稱知悉土方產業，北部工程眾多，土根本沒地方去，老實交代犯罪過程。

檢方調查，王、陳承攬工程後，與新竹縣寶山、新竹縣全民及新北市淳家等3家土資場合作，以每立方米20元至40元不等價格，購買土資場收容同意書，待建商申報後，建案隨即開工，他們則調度砂石車運棄土方。

檢方痛批，我國土方運棄產業土頭、司機、土資場環環配合，互相掩飾不法長達數十年，王男接洽多處土資場，明言透過他做生意，可以多賺錢，意圖壟斷北部地區土資場棄土證明。

檢警鎖定砂石車出車後行蹤，由於新北市的土資場需要掃描三聯單ＱＲＣＯＲＤ，一車正常載運12立方米，但常見超載問題車趴趴走，載運36立方米需三張三聯單。砂石車司機，超重載運棄土進入淳家土資場掃描「繞場」，並在附近等待數小時後再繞場，最終開往中南部棄土；新竹縣政府無土資場相關規定，砂石車出車上快速道路，直奔中南部棄土，全案總計違法運棄近15萬立方米土方。

檢方指出，世界明珠建案從2020年10月間開工，至檢方2022年1月4日執行搜索，台企獲得工程款8808萬餘元、環保尖兵公司報酬1.7億餘元，共計不法所得1.9億，檢察官隨即聲請扣押建商的工程款1億4447萬（未扣案約5千萬餘元），王建翔等人本案土方生意就像是做白工。

檢方搜索偵辦後，查明砂石車司機涉不實行使三聯單、非法棄土，總計近15萬立方米土方，世界明珠建商將剩餘的土方，合法送往萬里中幅子等土資場，豪宅建案今年5月向北市都發申報完工、市府同意備查。全案台企公司王建翔、環保尖兵公司陳偉國、土資場負責人及員工、車隊負責人7人、47名司機等共計63人，涉犯非法清除廢棄物等罪嫌，依法起訴。