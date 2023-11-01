職籃簽賭歪風吹不停 檢察總長率3女檢赴台啤雲豹宣導

職業籃球「T1」聯盟台啤雲豹隊前球員羅振峰坦承下注簽賭SBL賽事，最高檢察署日前下架羅參與拍攝的2024年反賄選系列宣傳影片，檢察總長邢泰釗今天帶3名女檢察官親赴球團進行法治宣導。

最高檢為避免職業籃壇受到不法集團染指，經台啤雲豹籃球隊同意，邢泰釗今天率最高檢檢察官張安箴、台北地檢署檢察官黃珮瑜、牟芮君與球員進行法治教育。

黃珮瑜向球員們表示，賭博罪修法後如果玩家透過網路方式玩博弈遊戲從而獲得虛擬財產，也會構成刑事犯罪；牟芮君向球員介紹毒品犯罪、酒駕、性犯罪等議題。

最高檢為2024年總統、立委「二合一」選舉進行反賄選宣導，邀請知名運動員參與拍攝，「籃球篇」台北地檢署檢察官黃珮瑜、王繼瑩、高雄地檢署檢察官許萃華與台啤雲豹隊盧捷閔、羅振峰、陳建銘分別入鏡。

不過，士林地檢署偵辦裕隆隊前球員吳季穎涉打假球、簽賭案後，羅振峰也被爆出曾經簽賭，最高檢立即將爭議宣導片下架，決定近日重新再拍攝，今天趁機會向球員宣導法律。