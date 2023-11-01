移工來源國不足 許銘春：將增加一國

立法院社福及衛環委員會1日審查113年度勞動部主管相關預算案。（直播截圖）

高齡化拉抬照護需求，社福移工人數卻比疫情前少了3萬人！國民黨立委張育美1日於立法院質詢，希望能增加移工來源國的方式開源，請問有無任何進度？勞動部長許銘春回應表示，目前有一國已經走完行政程序，正在洽談簽定備忘錄，「但具體是哪一國現在還不能公布」。

移工來源國增一國

立法院社福及衛環委員會1日審查113年度勞動部主管相關預算案，其中移工政策備受矚目。張育美指出，雖然從數據來看，移工恢復到疫情前的水準，其中產業移工人數約51.6萬，但社福移工卻僅有23.2萬人，社福移工人數與疫情前卻有著三萬人的落差。

她指出，隨著國家人口老化與少子化衝擊，照護需求大增，社福移工已是供不應求，雖然近期勞動部放寬家庭看護工的申請門檻，但卻沒有解決社福移工人數不足的根本問題。

張育美認為，應該要增加新的移工來源國，以開源方式增加移工數量，增加社福移工的量能，請問目前進度如何？許銘春回答，「進度非常順利」，有增加一個國家，但具體國家現在還不能公開，雙方行政程序已經走完，仍在洽談簽訂備忘錄的時間，積極聯繫當中，但無法確定具體時間。

久留移工成技術工

民進黨立委黃秀芳則質問，政府長期推動強化人口及移民政策，尤其外籍移工成為中階技術人力，但目前有些外籍移工在企業待很久，想要繼續留任，但移工轉任技術人力的方案推動1年之久，轉任中階技術人力才1萬2千多人，跟原本目標有所落差？

勞發署署長蔡孟良回應說，目前轉任中階技術人力的數字已經達到1萬6千多人，尤其該政策在去年五月才剛推動，加上法令制度可能無法符合現實需求，今年已經加速核可，預計目標可以到達2萬人。

黃秀芳建議，工業區或工業如果有需求的話，勞動部是否能派人到現場進行說明，增加業界對該政策的理解。蔡孟良說，今年將會成立「移工留台久用」的補助中心，其中一大重點就是入場輔導業者的機制。

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