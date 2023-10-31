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爆打高嘉瑜判2年2月得入獄 林秉樞提異議裁定結果出爐

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

民進黨立委高嘉瑜前年遭前男友林秉樞毆打案，法院二審依傷害罪判林秉樞8個月徒刑，另外竊錄他人身體隱私部位、加重誹謗、強制、恐嚇、偽造私文書等罪判2年2月徒刑，全案於今年7月確定。因檢方不准易科罰金林秉樞得入監執行。獄中的林秉樞不服提出異議，新北地方法院日前裁定駁回，林秉樞仍可抗告。

新北地方法院裁定指出，林秉樞在毆打高嘉瑜之前，曾因感情糾紛對徐姓前女友施暴，遭判處拘役40天緩刑2年。但林秉樞仍不知悔改，竟又在判決後2周對高嘉瑜施暴並拍攝身體隱私部位，可見毫無警惕悔悟之心。且犯罪期間持續2月有餘並非僅偶發一次，顯見林秉樞知法犯法屢屢再犯，藐視法紀心態惡劣。加上至未尚未與高嘉瑜達成和解或獲取原諒，且林秉樞在偵審過程中並未坦承全部犯行，犯後態度不佳。

法官認為，林秉樞雖向檢察官表示自已患有糖尿病酮酸中毒等疾患，且有患病父親待其照顧。但就其患病部分業經檢察官審酌，尚未達於刑事訴訟法第467條所定各款得以停止執行之要件。況且因犯罪而接受刑罰制裁，原本必然會對受刑人身心、家庭產生相當程度之影響，此亦為受刑人所明知，若欲避免入監執行就應待潔身自愛、勿蹈法網，而不是在犯罪後再藉詞身心健康或家庭生活狀況為由，奢求免於入監執行之機會。因此檢方不准林男易科罰金的裁量並無違法或不當。

民進黨立委高嘉瑜（左圖，高嘉瑜辦公室提供）遭前男友林秉樞施暴，渾身是傷。圖／本報資料照片
民進黨立委高嘉瑜（左圖，高嘉瑜辦公室提供）遭前男友林秉樞施暴，渾身是傷。圖／本報資料照片
林秉樞因爆打高嘉瑜遭判刑2年2月。圖／聯合報系資料照
林秉樞因爆打高嘉瑜遭判刑2年2月。圖／聯合報系資料照

林秉樞 高嘉瑜 受刑人

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