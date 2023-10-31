高雄男女搶公車座位竟爆肢體衝突 互告結果大不同

王男因陽光照射因素，當時走向後方李女的座位附近，示意要坐下。示意圖／本報資料照

高雄鳥松區李姓女子去年11月搭乘公車時，疑似拒絕前方王姓男子坐到她身邊，兩人因此爆發口角肢體衝突，事發不到一小時，李女逕自向苓雅分局聲稱遭王男毆打，王男被依傷害公訴罪起訴，事後，王男不滿反控李女誣告、強制等罪，近日檢方偵結，李女不起訴處分。

不起訴書載明，李、王兩人當時因座位問題起衝突，李女事後逕自向苓雅分局對王男提出傷害告訴，不過經檢警偵辦，檢方認定王男確實涉犯傷害，向王男提起公訴，且檢方難以證實李女供詞造假，因此不構成誣告罪。

而李女向警方供稱，當時她就坐在公車最後一排較高的座位，王男疑似不耐陽光照射，走向後方她的位置，李女向王男表明可換位置，但王卻發瘋似的向她大吼「我為什麼要向你換位置！」

基於害怕因素，李女說，當時她才會用手中折疊傘向王男的手臂敲一下，沒想到，對方直接搶走她手中的傘，導致李女左手遭摺疊傘的骨架劃傷，王男還攻擊她的頭部、胸部。

檢方指出，李、王兩方各執一詞，可知座位爭執確實發生，但雙方雖因此產生衝突，檢方難認李女有強制不讓座的犯意，且李女對王男的行為，並不到強暴、脅迫以至於讓王男恐懼無作為的程度，因此，最後裁定不起訴處分。