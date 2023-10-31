費鴻泰兒子罵女同學「婊子、垃圾」還狡辯 拘役50日定讞

立法委員費鴻泰三兒子費聿德辱罵女同學「婊子、垃圾」，吃上3個公然侮辱罪，台灣高等法院今判拘役50日，得易科罰金定讞。圖／聯合報系資料照

立委費鴻泰三兒子費聿德2021年間在朋友間群組「我就是破麻」辱罵不在群組內的呂姓高中女同學「婊子、垃圾」，士林地方法院依公然侮辱3罪判他拘役50日，得易科罰金。台灣高等法院今駁回費上訴定讞。

費聿德已婚，育有1幼子。費聿德2021年1月19日至4月18日間，在whatsapp群組「我就是破麻」以暱稱「小費」辱罵呂姓女同學3次，他針對呂女的黃姓男友的發言還回應「你女朋友是婊子」，又對黃發言「呂哭了無數次」回應「她是婊子」、「我康橋同學大部分垃圾像你女友」。黃告知呂女，呂女提告妨害名譽，費遭檢方起訴。

費坦承有在朋友群組傳這些文字，但沒有辱罵呂女的意思，加入群組至少2至3年，成員約有15人，群組裡都是朋友。費強調，呂女不在群組內，講這些話「沒有特定對象」，是為了緩和群組內的對話氣氛，並說黃轉知呂女前「沒有看清前後文」而有所誤會，黃先傳香蕉貼圖開黃腔，他因被挑釁而正當防衛，發言是「泛指女朋友」。費主張黃後續有說「以後不要開玩笑」，認為不能斷章取義，請求無罪判決。

不過檢方認為婊子、垃圾等文字是刑法公然侮辱用詞，當時黃男「只有呂女一個女友」，費的言詞明確單一對象，非指群體，全案事證明確。

一審判決後，費聿德不服而上訴。高院認定費聿德於2021年1月19日、3月10日、4月18日說出「婊子」、「垃圾」等言語，從前後對話可知他是「主動」地「挑出」呂女侮謾、辱罵，且是因內心不滿對方才這樣做，並不是被動防禦或無辜捲入。

高院認定一審判費聿德成立刑法公然侮辱罪名並無違誤，3罪各處拘役20日、25日、10日，合併執行拘役50日妥適，駁回費上訴確定。